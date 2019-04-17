Освященная верба: как сохранить ее свежей и сколько веточек ставят дома, чтоб с семьей дурного не случилось

17 апреля 2019, 06:33

Главред выяснил, как обращаться с веточками вербы после освящения.

верба_Вербное воскресенье
и Сколько веточек вербы ставят дома, чтоб с семьей дурного не случилось / GoodFon

Уже на этой неделе нас ждет Вербное воскресенье 2019 – время, когда в доме появляется освященная верба. 

Ранее Главред уже писал о том, что делать с прошлогодней освященной вербой – подробнее читайте в нашем материале Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы. В этом материале мы пишем о том, что делать с освященной вербой, чтобы она дольше оставалась свежей и приносила добро в дом.

Для чего нужна верба в доме

Освященные ветки, по народной традиции, используют как оберег от сглаза, болезней, наводнений, пожаров и иных бед.

Читайте такжеПогодные катаклизмы и метеозависимость: чего ждать украинцам от Еврейских кучек 2019Многие верят, что верба способна не только исцелять тело, но и укреплять дух. Поэтому, чтобы придать самому себе смелости и решимости, робкие люди носят с собой оберег с почками вербы или вбивают над спальным местом колышек из вербовой ветки.

Пушистые почки освященной вербы – котики – принято есть перед дальней дорогой, чтоб поездка сложилась удачно. До сих пор едят вербу и в лечебных целях: от бесплодия, для укрепления иммунитета и т.п.

Когда рвут вербу и святят ее в 2019 году

Ломают вербу в Лазареву субботу. В 2019 году это 20 апреля.

Читайте такжеЛазарева суббота 2019: как провести этот день и заговор на вербу для денегСрезать вербу на освящение нужно с молодых деревьев – чтобы на них не было дупел или повреждений, а также огрубевшей коры. Ни в коем случае не рвут вербу с деревьев, которые растут на кладбище или неподалеку от мест захоронений. Также не стоит выбирать деревья, которые клонятся к воде: таковые считаются в народе местом обитания водной нечисти – водяных и русалок.

С вечера субботы и начинается обряд освящения вербы в храмах. Впрочем, те, кто не успеет посвятить с вечера – могут сделать это и в воскресенье с утра.

Сколько вербочек ставят дома

После освящения в церкви свою вербу уже никому раздавать нельзя – ни храме, ни по дороге домой. Букетик несут домой и хранят целый год за образами, то есть за одной из домашних икон целый год – до следующего Вербного воскресенья.

При этом дома ставят столько вербочек – сколько и людей в семье. Если человек живет один, то он может оставить и любое нечетное число веточек.

Если вас попросили освятить в церкви вербу (например, больная соседка, которая сама сходить в храм не в состоянии), то для этого человека нужно купить отдельный букетик и не смешивать веточки с вашими.

Как сохранить вербу свежей

Как хранить вербу – в воде или нет? Нет, в воде освященную вербу хранить непринято: иначе она зацветет.

Читайте такжеЛазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушатьКонечно, если освященная верба зацвела или проросла – это считается доброй приметой (мол, в таком доме все в порядке и беда ему не грозит). Однако зацветшая верба долго не простоит – придется ее пересаживать в какое-то укромное место, соответственно, жилье останется без оберега.

Не бойтесь: освященная верба и без воды отлично простоит целый год. Проверено.

Как уже упоминалось, вербу оставляют за иконой – можно в пустой вазочке, можно просто прикрепить к стене.

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