Вербное воскресенье 2019 году: когда и как отмечают и как молятся

Когда Вербное воскресенье 2019 и как отмечают / фото: .gazetaukrainska.com

Вербное воскресенье – так в народе называют церковный праздник, который знаменует Вход Господень в Иерусалим. Он отмечается в шестое воскресенье Великого поста.

Этот праздник еще называют Неделя ваий или Пальмовое воскресенье.

Вербное воскресенье 2019: какого числа, дата

В 2019 году Вербное воскресенье выпало на 21 апреля.

Молитва в Вербное воскресенье

Господи Иисусе Христе Боже наш, в вышних со Отцем на Престоле седяй, выну на крылу от Херувим носимый и певаемый от Серафим, во днех же плоти Своея на жребяти осли сести изволивый нашего ради спасения, и от детей воспевание приявый и во Святый град Иерусалим прежде шести дней бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, да спасеши мир Крестом, погребением и Воскресением Твоим!

Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУИ якоже тогда людие, седящие во тьме и сени смертней, приемши ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас ныне в предпразднственный день сей в подражание онех ваиа и ветви в руках носящих соблюди и сохрани.

И якоже онии народи и дети "осанна" Тебе приношаху, сподоби и нам во псалмах и пениих духовных душами чистыми и нескверными усты прославити вся величия Твоя в праздник сей и во всю седмицу страсти Твоея и неосужденно достигнути и причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго Воскресения Твоего, да воспоем и прославим Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Вербное воскресенье: традиции

Главной традицией дня считается освящение вербы. Впоследствии освященные ветки используют как оберег от сглаза, болезней, наводнений и пожаров, а также прочих бед.

О том, когда рвут вербу и сколько веточек вербы должно быть в букете – читайте в нашем материале Сколько веточек вербы должно быть в букете: приметы и суеверия на Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье: приметы, обычаи, заговоры

Есть примета, что если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, то это избавит человека от страхов и наделит его решимостью.

Также считается, что если хочешь быть здоровыми – нужно, чтобы тебя несильно побили ветвями вербы. В процессе желают друг другу здоровья и благополучия в семье.

А чтобы не прицепилась ни одна болезнь, съедают по 9 почек вербы.

Существует и заговор в Вербное воскресенье на любовь. Сломанные непременно в этот день веточки вербы дома перевязывают красной лентой, приговаривая: "Вербный узел мою любовь свяжет. Пока узел связан, никто мою любовь не развяжет. До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня раб Божий (имя возлюбленного) не разлюбит, не забудет. Аминь".

Затем букет кладут за икону. Выбрасывать его ни в коем случае нельзя: считается, что так человек ломает жизнь не только себе, но и возлюбленному.

Подробнее читайте в нашем материале Вербное воскресенье: что нельзя делать и приметы на привлечение богатства.

Можно ли убирать в Вербное воскресенье

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаКак и в любой другой важный религиозный праздник в Вербное воскресенье не приветствуется физический труд. В деревнях в этот день даже скот на пастбище выгонять не рекомендуется.

Можно ли сажать в Вербное воскресенье

С первого взгляда, здесь все, как с предыдущим запретом: посадка – это ведь труд. Однако есть примета, что если посадить в этот день комнатное растение, то оно привлечет посадившему деньги.

Впрочем, есть парочка "но": сажают только растение с мясистыми большими листьями (то же денежное дерево, к примеру) – и если оно в первый месяц завянет, то быть человеку бедным всю жизнь. Не многие рискуют устраивать себе такие "гадания".

Можно ли мыть голову в Вербное воскресенье

Церковь ничего против мытья в Вербное воскресенье не имеет – просто на первом месте в этот день должны стоять дула духовные: поход в храм, молитва и т. д. В то же время есть народная примета, что расчесывать волосы в Вербное воскресенье – нельзя, а то этак-то можно навлечь на себя неприятности. А ходить с нечесаной, хоть и вымытой головой – это ж не комильфо.