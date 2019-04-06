Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день

6 апреля 2019, 09:02

Главред узнал главные приметы праздника.

Воскрешение Лазаря. Икона
Воскрешение Лазаря. Икона / Правмир

Лазарева суббота – это суббота перед Вербным воскресеньем 2019. Дата праздника зависит от даты Пасхи 2019, то есть она переходящая.

Церковь в этот день православная воспоминает чудо воскрешения Лазаря Иисусом Христом.

Лазарева суббота 2019: когда

В 2019 году дата Лазаревой субботы выпала на 20 апреля.

Лазарева суббота: приметы

В Лазареву субботу ломают веточки вербы, чтобы на следующий день освятить их в церкви. Подробнее читайте в нашем материале Сколько веточек вербы должно быть в букете: приметы и суеверия на Вербное воскресенье.

Считается, что если в Лазареву субботу прочитать "Отче наш", прося у Бога финансового благополучия, то Господь эту просьбу непременно выполнит. Только при этом нужно непременно в левой руке держать ветку вербы, а правой – креститься.

Также именно в этот день сеют горох, чтобы получить хороший урожай.

Можно ли причащаться в Лазареву субботу

Исповедоваться и причащаться можно и в Лазареву субботу, и в Вербное воскресенье.

Можно ли стричься в Лазареву субботу

Каких-то особых примет или церковных запретов на стрижку в Лазареву субботу нет. Более того, как утверждает лунный календарь стрижек на апрель 2019, 20 апреля – весьма благоприятный для стрижки день: мол, стрижка улучшит мыслительный процесс и концентрацию, поможет лучше принимать решения. Подходит день и для окраски.

Лазарева суббота 2019: что можно кушать

В это время еще продолжается Великий пост 2019. Однако в Лазареву субботу можно есть рыбную икру, дозволяется также растительное масло и вино.

Традиционные блюда на столе в этот день – гречневые блины и каша. Еще готовят различные блюда из бобовых культур и других круп.

Также в этот день хозяйки заранее готовят рыбные блюда – но есть их можно лишь на следующий день, в Вербное воскресенье 2019.

Простые постные рецепты на каждый день читайте в нашем материале Великий пост 2019: что можно есть, лучшие простые постные блюда.

Лазарева суббота: молитва

В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе – Победителю смерти воззовем: "Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!"

Служба Лазаревой субботы: проповедь

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праздник православие приметы Лазарева суббота
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