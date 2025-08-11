Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

Падалко и Соболев столкнулись со сложностью, которую тяжело преодолевает великое множество семей в Украине.

Маричка Падалко и Егор Соболев - как складываются отношения пары / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Маричка Падалко обратилась к психологу

Со специалистом она обсуждает явление отложенной жизни, и его влияние на отношения в семье

Украинская журналистка и ведущая Маричка Падалко решилась на серьезную откровенность. В интервью для проекта "По хатах" она рассказала, что посещает психолога.

При этом Падалко отметила, что главной темой ее сеансов со специалистом является преодоление синдрома отложенной жизни. В частности в том, что касается ее отношений с мужем, журналистом, военным и политическим деятелем Егором Соболевым. "Невозможно постоянно свою жизнь откладывать, а надо научиться максимально жить жизнь, иметь те отношения, которые можно иметь во время войны, чтобы она не была... Жизнь и так отложена, но сейчас просто надо научиться жить посреди войны. И это нормально", - рассуждает ведущая.

Маричка говорит, что намеренно искала психолога, который имеет схожий с ее жизненный опыт. "Я поняла, что мне нужен психолог, который имеет идентичную ситуацию. Ну, хотя бы, если не мужа, то родных на фронте. Возможно, есть психологи, которые могут быть абсолютно эффективны, не переживая тот же опыт, но мне хотелось человека с подобным опытом. И я начала работать, и вижу в этом большой смысл, потому что мы с мужем сейчас, если так глобально сказать, над многим работаем. С отношениями у нас все хорошо, но мы работаем над тем, чтобы выйти из режима преждевременного горевания и адаптироваться к жизни нормальной во время войны", - поделилась Падалко.

Маричка Падалко и Егор Соболев - как складываются отношения пары / Скриншот YouTube

