Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способ

Алексей Тесля
11 августа 2025, 15:56
Лимонная кислота гораздо лучше справляется с известковым налётом. Это связано с её природным кислотным составом.
Быстрый способ очистки унитаза /Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Лимонная кислота гораздо лучше справляется с известковым налётом
  • Лимонная кислота действует лучше, стоит дешевле

Унитазы часто загрязняются плотным известковым налётом — это затвердевшие минеральные отложения из воды, которые со временем становятся трудноудаляемыми.

Хотя отбеливатель хорошо справляется с уничтожением бактерий, он не растворяет сам налёт и может даже повредить поверхность унитаза из-за своей агрессивности, пишет Express.

Софи, специалист по уборке и основательница проекта Sustainably Lazy, обнаружила, что лимонная кислота гораздо лучше справляется с известковым налётом. Это связано с её природным кислотным составом, который эффективно разъедает минеральные отложения.

Она поясняет: "Для удаления налёта важны два фактора — кислота и тепло. Во многих магазинных средствах используются сильные химикаты, такие как соляная или сульфаминовая кислота. Они токсичны, вредны для окружающей среды и неприятны при вдыхании. Особенно не хочется использовать их в доме, где есть дети. Поэтому я выбираю лимонную кислоту".

Благодаря своей кислотности, лимонная кислота активно взаимодействует с щелочными веществами в составе налёта и быстро его разрушает.

Хотя нередко советуют использовать уксус или даже газировку, Софи утверждает, что лимонная кислота действует лучше, стоит дешевле и даёт более выраженный результат.

"Вместо неё можно, конечно, попробовать белый уксус, — говорит Софи, — но, по моему опыту, лимонная кислота работает эффективнее и обходится дешевле".

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Софи рекомендует проводить очистку унитаза перед сном — за ночь средство подействует максимально эффективно.

"Убедитесь, что никто не будет пользоваться туалетом ночью, — советует она. — Если и нужно будет, просто не смывайте воду до утра".

Порядок действий:

  • Нагрейте воду в чайнике, но не доводите до бурного кипения.
  • Осторожно вылейте горячую воду в унитаз.
  • Добавьте примерно половину пачки лимонной кислоты (можно больше, если загрязнение сильное).
  • Оставьте на ночь.
  • Утром пройдитесь ёршиком — налёт должен легко отойти.
  • Если налёт очень стойкий, процедуру можно повторить ещё одну ночь подряд.

"Через день-два вы заметите, что унитаз снова стал чистым и сияющим", — добавляет Софи.

Как избежать повторного появления налёта

Чтобы не допустить нового образования отложений, Софи советует держать лимонную кислоту под рукой, например, в удобной банке или контейнере рядом с туалетом.

"Просто добавляйте по ложке в унитаз каждый вечер — это хорошая профилактика налёта", — говорит она.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете: советы эксперта

Специалисты в области уборки предлагают простые и эффективные лайфхаки для поддержания свежести в ванной комнате. Один из самых необычных способов — использование обычного риса. Этот недорогой продукт отлично впитывает влагу и неприятные запахи, помогая сохранить приятную атмосферу в помещении.

Кроме того, эксперты советуют нанести несколько капель эфирного масла на внутреннюю часть картонной втулки рулона туалетной бумаги. При каждом его вращении будет распространяться лёгкий аромат, создавая ощущение чистоты и уюта.

Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!

Что потребуется:

  • 2 столовые ложки лимонной кислоты
  • 2 столовые ложки порошка горчицы
  • Немного воды.

Как применять:

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час. После этого смойте водой — от налёта и отложений не останется и следа.

Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

