Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы

Что делать с прошлогодней освященной вербой / 1zoom.ru

Приближается Вербное воскресенье 2019 – время, когда в доме появляется освященная верба. Пора задуматься, что делать с прошлогодней освященной вербой.

Сколько хранить освященную вербу

Хранить освященную вербу нужно год – с одного Вербного воскресенья до следующего.

Вербными веточками украшаются иконы в доме.

Также в старину освященные вербы вкладывали в руки умершего – в знак того, что тот по вере Христа победит смерть, воскреснет и встретит Спасителя с освященными ветвями. Хотя современная церковь традицию класть кусочек освященной вербы в гроб покойнику не приветствует.

Что делать с прошлогодней освященной вербой

Накануне праздника многие интересуются, как правильно выбросить прошлогоднюю вербу. На самом деле выбрасывать освященную вербу нельзя – как не выбрасывают крошки освященной паски, к примеру.

Читайте такжеВербное воскресенье 2019 году: когда и как отмечают и как молятсяЕсть несколько вариантов, куда деть старую вербу. Ее либо закапывают там, где не справляют нужду животные, а в идеале – еще и люди не ходят (где-нибудь в укромном уголке на даче, к примеру). Либо вообще сжигают, а пепел развевают над проточной водой (как вариант – смыть в квартире в раковине под сильным напором струи).

Есть и более творческие подходы. Так, некоторые скармливают прошлогоднюю освященную вербу животным, кто-то – и вовсе для себя чай заваривает: освященная верба считается целебной, поэтому такой напиток можно назвать оздоровительным. Как рассказал Главреду один знакомый священник, "чай такой очень вкусным получается".

Можно ли вербу отнести на кладбище

В целом, о вербах и покойниках мы уже говорили выше: церковь не одобряет таких суеверий. Более того – ни в Лазареву субботу, когда ломают свежие вербовые веточки, ни на Вербное воскресенье люди верующие на кладбище не ходят. Это дни радости, а не скорби.

Читайте такжеВербное воскресенье 2019: можно ли сажать, мыться и что вообще делать в праздникПосещение кладбищ начинается у православных уже после Пасхи 2019 и Красной горки 2019 – на Радоницу 2019. Согласно календарю родительских суббот 2019, после 6 апреля – уже Радоница является следующим поминальным днем.

Конечно, нет ничего плохого в том, если человек искренне хочет сходить на кладбище и помолиться за упокой родной ему души. Однако брать с собой вербу не стоит – ее хранят дома, за иконой.

Можно ли сажать освященную вербу

Это, кстати, еще один вариант ответа на вопрос, что делать с вербой, которая стояла дома: некоторые сажают веточки по углам своего приусадебного/дачного участка. Ведь, по традиции, освященные ветки используют как оберег от сглаза, болезней, наводнений и пожаров, а также прочих бед.

В целом, православные священники как раз и советуют посадить пустившую корни вербочку.

Освященная верба: приметы

К слову, если освященная верба зацвела или такая верба проросла – это добрая примета. Считается, что растения тонко чувствуют энергетику жилища. И если освященное растение продолжает жить в доме, цвести и прорастать – то этот дом наполнен добром и благостью.