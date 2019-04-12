Лазарева суббота 2019: как провести этот день и заговор на вербу для денег

Лазарева суббота 2019: заговор на вербу / Подробности

Лазарева суббота 2019 выпала на 20 апреля.

Лазарева суббота 2019: что можно кушать

Еще продолжается Великий пост 2019. При этом дозволяется икра в Лазареву субботу.

О том, что еще должно быть на столе в этот день, можно ли стричься и причащаться в Лазареву субботу – читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день.

Лазарева суббота 2019: заговор на исцеление

Читайте такжеЧистый четверг 2019: дата, обряды, когда надо купатьсяСуществует специальный заговор на исцеление, который читается аакурат в Лазареву субботу – трижды и после прочтения Отче наш: Во имя отца и сына и святого духа. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, воскресивший четверодневного Лазаря, от уз смерти его изьявший и воскресение даровавший. Ты Господи сказал: "Всякий верующий в меня если и умрет, оживет, потому что Я есмь воскресение и жизнь". Господи, через твои святые слова, да пребудет твоя благодать на мне, благословением апостолов благослови и сподобь творить чудеса исцеления. Во славу имени твоего Господи, ейе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Лазарева суббота 2019: заговор на вербу

Именно в Лазареву субботу ломают ветки вербы, которые будут святить на следующий день – в Вербное воскресенье – в церкви.

При этом уже с вечера Лазаревой субботы люди хлестали друг друга свежесорванными вербовыми веточками, приговаривая: "Верба хлёст, бей до слез!", "Бьем, чтобы ты был здоровым".

Считалось, что это добавляет человеку не только здоровья, но денег в его карманы.

Уборка в Лазареву субботу

Делать уборку в Лазареву субботу нельзя, так как это церковный праздник. То есть день нужно посвятить делам духовным.