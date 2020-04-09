УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги

9 апреля 2020, 04:50

Лазарева суббота 2020: что можно кушать и какая молитва читается на вербу дома в условиях карантина, приметы и запреты – в нашем материале.

Лазарева суббота 2020 – молитвы и заговоры на деньги, любовь, здоровье
Лазарева суббота 2020 – молитвы и заговоры на деньги, любовь, здоровье / 1zoom.ru

Лазарева суббота в 2020 году отмечается 11 апреля.

В этот день разрешается послабление Великого поста 2020. И именно с вечера Лазаревой субботы надо освящать вербу на Вербное воскресенье 2020 – правда, в условиях карантина делать это придется дома.

Лазарева суббота 2020 – что можно кушать и как освятить вербу на Вербное воскресенье дома в условиях карантина, приметы и запреты праздника – в материале Главреда.

  1. Лазарева суббота 2020 – что можно кушать
  2. Молитва на освящение вербы
  3. Служба Лазаревой субботы
  4. Лазарева суббота – заговоры на здоровье, деньги и замужество
  5. Лазарева суббота – что категорически нельзя делать, приметы

Лазарева суббота 2020 – что можно кушать

В Лазареву субботу можно есть икру (но не саму рыбу), при приготовлении блюд использовать растительное масло, а за ужином выпить немного красного вина.

При этом в Лазареву субботу категорически нельзя переедать (это грех чревоугодия) и напиваться.

Читайте такжеКакого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать

Молитва на освящение вербы

Освящение верб всегда совершается на всенощном бдении в ночь с субботы на воскресенье – то есть на вечерней службе накануне праздника Вербное воскресенье 2020. В некоторых храмах повторное окропление бывает еще в само воскресенье – уже после литургии.

Именно освященную вербу используют в заговорах на укрепление здоровья и привлечение денег.

При освящении верб читается молитва:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

Если в доме осталась святая вода с предыдущих праздников (например, с Крещения), то можно еще окропить вербу святой водой. Но в целом верба освящается благодатью Духа Святого, то есть молитвой – вода тут лишь дополнение.

Есть также молитва на благословение ветвей пальмовых и других деревьев в Вербное воскресение – для тех, кто по какой-то причине не может освятить вербу в субботу:

Читайте такжеЛазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки"Господи Боже наш, Восседающий на херувимах! Ты воздвиг Силу — Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он Своим крестом, погребением и воскресением спас мир. И когда Он, явившись для этого, шел в Иерусалим на добровольные страдания, то народ, пребывавший во тьме и смертном мраке, взявши пальмовые и других деревьев ветви, как символы жизни, возвещал ими о воскресении. О, Владыка, Ты Сам сохрани и сбереги и нас, подобно им носящих в руках в этот предпраздничный день пальмовые и других деревьев ветви; и, сохраняя нас, удостой, чтобы мы с пением духовных песней и песнопений, как и те народы и дети, воспевающие Тебе "Осанна", встретили Тридневное Животворящее Воскресение во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь".

Служба Лазаревой субботы

Лазарева суббота – заговоры на здоровье, деньги и замужество

Лазарева суббота – время не только молитв, многие молитвы считаются заговорами – в первую очередь на здоровье.

Самый популярный – это специальный заговор на исцеление, он трижды читается в Лазареву субботу после прочтения Отче наш:

Лазарева суббота. Икона и молитва
Лазарева суббота. Икона и молитва / Коллаж Главреда

Есть и народный заговор на свежесорванные ветки вербына здоровье и деньги – ими хлещут друг друга, повторяя: "Бьем, чтобы ты был здоровым" или "Верба хлёст, бей до слез!". Считается, что такой ритуал заодно добавляет и денег в кошелек.

Другой заговор на деньги читается над монеткой: "Перед Пасхой святой Марья ходила Святых о достатке просила, а Святой тот богатство всем послал и нам пошлет" – после чего монету хранят в кошельке, пока не придут большие денежные поступления.

Третий способ привлечь деньги в свою жизнь – прочесть Отче Наш, держа вербу в левой руке, а правой после молитвы трижды перекреститься и попросить Бога о материальном благополучии (своими словами).

Заговор на исцеления от неизвестной болезни в Лазареву субботу необходимо читать с верой и смирением:

"От Адама к Еве, от Евы к ее детям, от детей к ее внукам и правнукам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во черном лесу черная изба, в черной избе гроб стоит, в том гробу покойник лежит. Его не собирают, его не одевают, его не хоронят, не отпевают, крышкою гроб не закрывают, гвоздями не забивают. Встану к покойнику правым плечом, поверну головушку к нему лицом. Богу о его душе помолюсь И низехонько поклонюсь: забери с меня мои хвори, убери с меня мои боли. Я (имя) в храм Божий пойду, за тебя, покойник, свечку зажгу. Тебе от Бога прощение, а мне от хвороб избавление. Помяну тебя за упокой, а за то мне, здравие и покой. Губы. Зубы. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь".

Обряд на замужество в Лазареву субботу – девушке надо примерить свадебное платье, покрасоваться в таком наряде перед зеркалом, а затем показаться родителям.

Лазарева суббота – что категорически нельзя делать, приметы

В Лазареву субботу можно причащаться, исповедоваться и даже стричься (церковь этого не возбраняет) – но в то же время у праздника есть и ряд запретов:

  • делать домашнюю работу;
  • сквернословить и ссориться;
  • проводить день в унынии;
  • топтать крошки с праздничного стола – к дурным новостям.

Приметы 11 апреля на погоду: если гуси летят высоко – к паводкам весной, низко – осенью мало дождей будет.

Лазарева суббота православие праздник традиции приметы молитвы заговоры
Сейчас вы просматриваете новость «Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:19
"Стриптиз, бордель": Нюша без трусов в плаще показала развратные фото
04:50
Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги Видео
04:25
В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото Фото
04:05
Взрыв наслаждения: топ-3 поз для секса, при которых получается оргазм
03:52
Обезвреживает коронавирус: ученые создали альтернативу медицинским маскам
02:21
"Ватный выб*ядок": в Луганской области разбили памятник бойцам-добровольцам Видео
02:05
Отчет в устной форме: топ-3 техники для шикарного минета
01:37
Генерал СБУ рассказала о "мягкой силе" России
01:16
Япония передает Украине препарат фавипиравир для лечения Covid-19 Видео
00:56
Назван самый простой, быстрый и приятный способ сжечь калории
00:19
9 апреля – какой сегодня праздник – Песах и Великий четверг 2020 Видео
08 апреля, среда
23:58
МВД и церковь окончательно решили, как будет проходить служба в храмах на Пасху Видео
23:44
В онлайн-уроках для школьников нашли очередную вопиющую ошибку Видео
23:40
В Киеве заминировали Александровскую больницу с зараженными коронавирусом Видео
23:23
Выходные в мае 2020 – Украина готовит подарок Видео
23:15
В Беларуси художница нарисовала грудью портрет Лукашенко: видео 18+ Видео
22:51
"Виноваты печенеги": рунет взорвался после обращения Путина к народу Видео
22:45
Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение Видео
22:34
ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским Видео
22:09
Феномен Николаева: мэр объяснил отсутствие в области зараженных Covid-19 Видео
22:08
У Зеленского озвучили сроки следующего обмена пленными – ждать недолго
22:01
Брюнетка-порнозвезда завела фанатов красивым телом на фото Фото
21:43
Браслеты на всех: в Google назвали три признака победы над COVID-19 Видео
21:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: потайные запасы и радужная любовь Видео
21:14
Названы три причины, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин - The Times Видео
21:09
Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные
21:00
Перші Ластівки: 5 серия и 6 серия смотреть онлайн 08-04-2020 Видео
20:54
В МОЗ озвучили план, как вообще избежать пика Covid-19 в Украине Видео
20:30
У каждого своя ложь 5 серия смотреть онлайн 08-04-2020 Видео
20:22
Укрзализныця обеспечила сотрудников масками из бумажных салфеток Видео
20:18
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить Видео
20:06
Повышение пенсий снова зависло: дата внеочередной Рады перенесена
19:54
"Готов быть мальчиком для битья": Малахов тонко поиздевался над Лещенко в ответ на обвинения
19:29
Всплеск домашнего насилия: как уберечься и куда обращаться за помощью на карантине
19:25
Эпидемиолог назвал панацею от злого китайского вируса Видео
18:59
Под Херсоном из обсервации сбежали 15 украинцев, вернувшихся из Крыма Видео
18:44
"Зло вернется": астролог предупредила об угрозах ближайших дней
18:22
У Путина отреагировали на предложение уйти с Донбасса и вернуть Крым из-за пандемии
18:21
Закрывать границы до июня нет смысла - инфекционист
18:12
"Не позорься, пошлятина": Лолита показала белье в вырвиглазном наряде
18:00
Когда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала даты
17:41
Twitch изменил политику в отношении голой груди и ягодиц
17:27
ВОЗ озвучила рекомендации Украине по завершению карантина Видео
17:16
Коронавирус напал на Киево-Печерскую лавру: заболели более половины священнослужителей Видео
16:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 8 апреля
16:34
Море огня и столб черного дыма: в Киеве возник мощный пожар Видео
16:27
Ловушка уханьской заразы: ученые узнали, сколько дней Ковид-19 живет в человеке молча Видео
16:20
У каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли Видео
16:01
В Steam стартовала распродажа крутых игр по комиксам DC
16:01
На Порошенко завели уголовное дело за злоупотребления: стали известны детали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять