Вербное воскресенье 2019: можно ли сажать, мыться и что вообще делать в праздник

В 2019 году Вербное воскресенье отмечается 21 апреля.

Церковное название праздника – Вход Господень в Иерусалим –в честь торжественного въезда Иисуса Христа в этот город. Жители приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями – как приветствовали в то время царей. Отсюда еще одно название празднества – Пальмовое воскресенье или Неделя ваий (вайя – ветка папоротника/пальмы).

В наших широтах пальмы не растут, так что у нас прижилось название Вербное воскресенье.

Через какие ворота Христос въехал в Иерусалим

Киевлян порадует ответ, ведь Христос въехал в Иерусалим через Золотые ворота – то есть через "тезку" ворот в Киеве. Они вели непосредственно на территорию храма.

Вербное воскресенье: приметы

По примете, если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, то это избавит человека от страхов и наделит его решимостью.

Также считается, что если хочешь быть здоровыми – нужно, чтобы тебя несильно побили ветвями вербы. В процессе желают друг другу здоровья и благополучия в семье.

А чтобы не прицепилась ни одна болезнь, съедают по 9 почек вербы.

Вербное воскресенье: обычаи

Читайте такжеНибиру на Пасху-2019 разобьет Землю как пасхальное яйцо - ученыеВ этот день все верующие ходят в церковь: помолиться, поставить свечку и, конечно же, освятить вербочку.

Именно с вербой связаны главные народные обычаи дня. Срезать вербовые ветки принято еще накануне, в Лазаверу субботу – подробнее читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день.

Вербное воскресенье: заговоры

Также в Вербное воскресенье есть заговор на замужество – над большим букетом вербовых веточек незамужняя девушка должна сказать: "Почки вербы святой, сколько вас здесь на ветке, столько пусть ко мне в этом году женихов сватается. В этом году выйти мне замуж удачно".

Существует в Вербное воскресенье еще один заговор на любовь. Сломанные непременно в этот день веточки вербы дома перевязывают красной лентой, приговаривая: "Вербный узел мою любовь свяжет. Пока узел связан, никто мою любовь не развяжет. До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня раб Божий (имя возлюбленного) не разлюбит, не забудет. Аминь".

Затем букет кладут за икону. Выбрасывать его ни в коем случае нельзя: считается, что так человек ломает жизнь не только себе, но и возлюбленному.

Есть в Вербное воскресенье и заговор на деньги: "Вам на удачу, мне на богатство" – приговаривают, раздавая милостыню в этот день.

Подробнее читайте в нашем материале Вербное воскресенье: что нельзя делать и приметы на привлечение богатства.

Можно ли убирать в Вербное воскресенье

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаКак и в любой другой важный религиозный праздник в Вербное воскресенье физический труд не приветствуется.

В деревнях в этот день даже скот на пастбище не все выгоняют.

Можно ли сажать в Вербное воскресенье

Есть примета, что если посадить в этот день комнатное растение, то это обеспечить человека деньгами.

Однако есть парочка "но": сажают только растение с мясистыми большими листьями (то же денежное дерево, к примеру) – и если оно в первый месяц завянет, то быть человеку бедным всю жизнь. Так что не многие рискуют устраивать себе такие "гадания".

Можно ли мыть голову в Вербное воскресенье

Церковь ничего против мытья в Вербное воскресенье не имеет, так что запрета нет. Просто на первом месте в этот день должны стоять дула духовные: поход в храм, молитва и т. д. Подробнее о том, можно ли мыть голову на религиозные праздники, читайте в нашем материале Не грех: что делать на Благовещение, чтобы были деньги, здоровье и счастье.