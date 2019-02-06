Родительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вести

6 февраля 2019, 11:14

Главред выяснил, когда в этом году родительские субботы и что делать в эти дни.

кладбище
Когда родительские субботы в 2019 году / Фото: Наше слово

Родительские субботы – это дни особого поминовения умерших родных и близких. В такие поминальные дни 2019 в Украине служат специальные заупокойные богослужения.

Родительские дни 2019 выпадают на иные даты, чем, к примеру, в прошлом, так как их даты связаны с днем празднования Пасхи, то есть даты родительских суббот из года в год меняются.

Когда родительские субботы в 2019 году

Ближайшие родительские субботы православных ждут в марте.

Родительские дни 2019 выпали на следующие числа:

  • 2 марта – Вселенская мясопустная суббота: отмечается за 8 дней до начала Великого поста перед Пасхой 2019. Ее еще называют Малая Масленица. Молиться принято за всех усопших;
  • 23 марта,30 марта и 6 апреля – вторая, третья и четвертая субботы Великого поста. В это время в церквях не служат заупокойных служб. Поэтому, если третий, девятый и сороковой день после смерти человека выпал на этот период, то помянуть его родня может исключительно в эти поминальные дни 2019;
  • 7 мая – это Радоница 2019 или, как их еще называют, Гробки 2019 в Украине. Также это главный родительский день 2019 в России. В этот день принято готовить сытный ужин и поминать человека дома, а не на кладбище, дабы не вторгаться в мир усопших;
  • 15 июня – Вселенская Троицкая суббота. Это главный день, когда поминаются души всех умерших православных, а не только родственников. Подробнее читайте в нашем материале Троицкая поминальная суббота: как поминать и что нельзя делать;
  • 2 ноября – родительская суббота в ноябре или Дмитриевская родительская суббота накануне Дмитриева дня, в течение этого дня в храмах служатся панихиды. Днем непременно нужно сходить на кладбище, а вечером – помянуть умерших родственников за семейным ужином.

Родительской субботой 2019 в Беларуси и на ряде территорий в Украине считается также Красная горка 2019 – следующее воскресенье после Пасхи.

Кроме того, есть еще родительская суббота в октябре 2019, которую часто не вносят в общие календари поминальных дней. Это Покровская родительская суббота – 12 октября. Подробнее читайте в нашем материале Покровская суббота: как поминать и что нельзя делать.

Также 9 мая поминаются все погибшие в годы Второй Мировой войны, 25 июля – поминание в Семик (седьмой четверг после Пасхи) и 11 сентября – служатся молебны в честь Дня памяти павших воинов православной веры.

Что такое Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская суббота связана с днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. Установлена князем Дмитрием Донским после Куликовой битвы, в которой были убиты более 250 тысяч человек.

Со временем в этот день стали поминать не только погибших славянских воинов, но и других усопших родственников.

Родительская суббота: что нужно нести в церковь

Начинается поминовение с похода в храм накануне родительского дня, то есть вечером в пятницу.

В церковь к родительской субботе нужно нести пожертвования – любые продукты (кроме мяса и спиртного) и можно деньги. Их оставляют в специально отведенном для этого месте.

При этом подаются записки с именами покойных (в родительном падеже).

Вечером в пятницу и в субботу утром читается великая панихида, посвященная поминовению умерших – парастас.

Родительская суббота: как поминать

В родительскую субботу посещают могилы умерших и, как уже отмечалось, ходят в церковь помолиться за души умерших. Если нет возможности помолиться в храме – молятся дома.

Молитвы в родительскую субботу

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Во время церковного богослужения, православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

***

Господь Бог наш, помянем же ушедшего из жизни раба земного (имя), что передал душу свою на Небеса. Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя, пусть душа его навек будет рядом с Тобой. Да озарится его душа светом небесным. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Во веки веков. Аминь.

Можно ли работать в огороде в родительскую субботу

Работать в родительскую субботу можно, но не в огороде. В целом, запрет на работу в эти дни – это, скорее, народная, нежели церковная примета на родительскую субботу. Главное – чтобы работа не мешала уделить духовное внимание усопшим, то есть походу в церковь и на кладбище, молитвам и поминальной трапезе.

А вот что касается огородных работ, то народные приметы на родительскую субботу утверждают, что посаженные в этот день растения плохо будут расти и плодоносить не станут.

Можно ли убирать в доме

Как уже отмечалось, работать, в принципе, можно, однако с уборкой есть один нюанс: родительскую субботу принято встречать в уже чистом доме, то есть помыть полы, постирать, заштопать и т.п. стоит накануне. В то же время мелкая домашняя работа, к примеру, убрать со стола и помыть посуду – это нечто само собой разумеющееся.

Можно ли топить баню в родительскую субботу

В родительскую субботу топить баню можно, так как четверг и суббота вообще считаются чистыми днями. При этом в бане после купания, по традиции, нужно оставить веник для усопших.

Можно ли крестить ребенка в родительскую субботу

Ограничений по крещению в родительскую субботу нет. Ранее Главред уже писал о том, когда в этом году крестить ребенка. Просто нужно договориться о времени проведения обряда заранее, чтобы оно не совпало с временем поминальной литургии и вообще не пришлось долго ждать.

Можно ли причащаться в родительскую субботу

Причащаться, по традиции, принято в воскресенье, а не субботу. При этом конкретного запрета на причащение в поминальный день нет.

Родительская суббота: что нельзя делать

Помимо вышеперечисленного в родительскую субботу нельзя злоупотреблять спиртным, то есть напиваться.

Кроме того, в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. При этом надо попросить их помолиться за усопших.

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православие поминальные дни родительская суббота
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