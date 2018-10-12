Покровская суббота-2018: как поминать и что нельзя делать

Когда будет ближайшая родительская суббота / nashreporter.com

Накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, по-простому – Покрова-2018, верующие чтят память почивших родных и близких – в Покровскую родительскую субботу-2018.

Позднее – 3 ноября 2018 года – нас еще ждет Димитриевская родительская суббота. Она не менее значима, чем Вселенская Троицкая родительская суббота.

К слову, Вселенскими называют субботы, когда поминают вообще всех-всех христиан (главное – чтобы крещеных). Их всего две: упомянутая Троицкая и Мясопустная (за неделю до Великого поста). В остальные родительские субботы люди поминают только близких им усопших.

Что такое родительская суббота

Читайте такжеСвадьба на Покров: насколько удачными выходят такие бракиВ православии это особые дни для поминовения усопших. В переводе с греческого суббота значит "ходатайство", поэтому-то в такие дни и принято вспоминать умерших близких.

В Украине (а также в Беларуси) такие дни поминовения усопших называют "Дедами". Это дни, когда на семейную поминальную трапезу, по народному поверью, незримо собираются все умершие родственники.

Родительская суббота: как поминать

Вспоминают отошедших в мир иной молитвой и панихидой.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Во время церковного богослужения, православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

Родительская суббота: что нужно делать

Верующие люди ходят в церковь, заказывая службы за упокой. Лучше накануне литургии подать записки с именами родственников на заказной сорокоуст. При этом записки подаются лишь на крещеных православных.

По возможности посещают кладбище, чтобы проведать могилы родни и знакомых.

Но ни в коем случае не стоит посещать кладбище вместо поминальной службы – священники настаивают, что поход на кладбище скорее желателен, чем обязателен, а вот посещение службы или, как минимум, прочтение поминальных молитв дома – обязательны.

Ведь, по их словам, умершим людям гораздо важнее молитва, чем посещение могилы.

Читайте такжеКак приготовить кутью: лучшие рецепты от знаменитостейПри этом ни в коем случае не рекомендуется носить с собой на кладбище еду и спиртное, устраивая на могиле подобие пикника.

Дома готовятся поминальные обеды – скромные, но обязательно на всю семью, включая умерших родственников (им даже ставят на стол отдельные приборы). Многие готовят в этот день кутю.

Родительская суббота: что нельзя делать

По народным традициям, в родительскую субботу нельзя работать – однако священники в свою очередь на запрете на работу не настаивают. По их словам, достаточно, чтобы домашние хлопоты не мешали молитве и посещению храма.

Также не рекомендуется пить крепкие алкогольные напитки в этот день, проще говоря – напиваться.