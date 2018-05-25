Троицкая поминальная суббота-2018: как поминать и что нельзя делать

25 мая 2018, 07:36

"Главред" выяснил, что нужно делать во вселенскую родительскую субботу перед Троицей.

Троицкая родительская суббота выпадает в 2018 году на 26 мая.

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. Отсюда и второе название праздника – ПятидесятницаВ 2018 году Троица выпадает на 27 мая

Накануне, в Троицкую родительскую субботу, посещают кладбища и поминают умерших, оставив угощения.

Вселенская Троицкая родительская суббота выпадает в 2018 году на 26 мая.

Что такое родительская суббота

Это особые дни в православии для поминовения усопших. В переводе с греческого суббота означает "ходатайство", именно поэтому в такие дни принято вспоминать своих почивших родителей и близких.

Вспоминают отошедших в мир иной молитвой и панихидой.

Поминальные дни-2018 в Украине после Пасхи

На 49-й день после Пасхи проходит Троицкая родительская суббота. Она предваряет раскрытие Царства Христова во всей силе в день Пятидесятницы, а также начало Апостольского поста.

Ее еще называют вселенской, так как в этот день во всех православных церквях служатся вселенские панихиды, они посвящены поминовению всех без исключения усопших православных христиан.

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Остальные даты родительских суббот в 2018 году:

  • 11 сентября 2018 года, вторник – День поминовения усопших православных воинов;
  • 3 ноября 2018 года – Димитриевская родительская суббота.

Последняя – не менее значима, чем Троицкая. Это суббота перед 8 ноября – днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Если день памяти этого святого тоже приходится на субботу, то родительской все равно считается та суббота, что была перед днем памяти.

Родительская суббота: что нужно делать

В эти дни принято поминать родных – молитвой и поминальным обедом. Особенно усердно в Троицкую родительскую субботу молятся о тех, кого смерть настигла безвременно и в чужой стране, вдали от родных, о том, кто не успел покаяться перед смертью, и над кем не совершали погребального обряда.

Верующие люди ходят в церковь, заказывая там службы за упокой усопших родственников. Лучше накануне литургии подать записки на заказной сорокоуст с именами родственников. При этом записки подаются лишь на людей, крещенных в православной вере.

По возможности можно посетить в этот день кладбище, проведав могилы родни и знакомых. Но ни в коем случае не стоит посещать кладбище вместо поминальной службы – священники настаивают, что поход на кладбище скорее желателен, чем обязателен, а вот посещение службы или, как минимум, прочтение поминальных молитв дома – обязательны. По их словам, отстоять богослужение в храме важнее, чем поехать на кладбище, потому что умершим людям гораздо важнее молитва, чем посещение могилы.

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При этом ни в коем случае не рекомендуется носить с собой еду и спиртное, устраивая на могиле подобие пикника.

Родительская суббота: что нельзя делать

Согласно народным традициям, в родительскую субботу перед Троицей нельзя работать по дому, включая даже мытье посуды.

Священнослужители в свою очередь не настаивают на запрете на работу. По их словам, достаточно, чтобы домашние хлопоты не мешали молитве и посещению храма.

Кроме того, в старину на Руси действовали запреты, связанные с водой: нельзя было стирать, полоскать белье, мыться и купаться в открытых водоемах и т.д. Подробнее об этом читайте в материале "Главреда" Почему на Троицу нельзя купаться и зачем дома и храмы украшают березами.

Молитвы в родительскую субботу

Имена лучше читать по помяннику – книге, в которой записываются имена живых и усопших сродников. Есть обычай вести семейные помянники, которые прочитываются как дома, так и во время церковного богослужения.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Троицкая суббота: приметы

  • С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый — в доме убирают;
  • Дождь на Троицу к урожаю грибов и ягод, а заморозков не будет все лето;
  • В Троицкую субботу сей ячмень и коноплю — хорошо уродятся.
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