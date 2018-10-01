Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день

Когда и как отмечать Покрова / Bdzhola.com

В октябре украинцев ждет еще один великий религиозный праздник. Он подарит не только радость душе, но и длинные выходные всем жителям страны.

Речь идет о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. В один с ним день в нашей стране отмечают еще и День защитника Украины.

Когда Покрова-2018 и Покрова-2019

Дата праздника неизменна из года в год – это 14 октября. В 2018 году торжество выпало на воскресенье, а в 2019-м будет отмечаться в понедельник.

Покрова:2018: выходные

Покров Пресвятой Богородицы – настолько уважаемый праздник в Украине, что на него положен дополнительный выходной на государственном уровне. Так что украинцев ждут длинные выходные — с 13 по 15 октября включительно.

Также 14 октября – это день почитания украинского казачества и основания Украинской повстанческой армии в 1942 году.

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

На Руси праздник установили еще во второй половине XII века – в честь Господнего чуда 910 года, когда по молитвам святого Андрей и его ученика Епифания Пресвятая Дева даровала свою защиту осажденным христианам Константинополя.

По легенде, Богоматерь простерла над молящимися свой омофор – накидку с головы, то есть тот самый покров, который в те времена носили все замужние благочестивые женщины. Тем самым Она защитила всех обратившихся к ней с молитвой от их видимых и невидимых врагов.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: традиции

В этот день принято ходить в храм молиться Пресвятой Богородице: считается, что в свой праздник она особенно чутко реагирует на искренние просьбы верующих. В частности, все мечтающие о браке девушки именно на Покров ставили свечку Пресвятой Богородице с просьбой помочь им обрести любовь и семейное счастье. При этом в народе верили, что та из девушек которая самой первой поставит свечу, та и выйдет первой замуж.

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Дома пекли блины, чтобы потом с ними обойти все углы – так задабривали домового. Вечером вся родня собиралась на пышное и шумное застолье. Есть даже поговорка: "Если Покров весело проведешь, то жениха хорошего найдешь".

Также в этот день принято было играть свадьбы: такие браки всегда считались наиболее удачными.

Чтобы в доме не переводились деньги, а жизнь домочадцев в грядущем году была благополучной – дом окуривали веточками вишни и яблони.

Покров день: приметы

Есть примета: если облить ребенка на пороге дома водой сквозь сито или решето – то целый год он потом болеть не будет.

Чтобы в доме всю предстоящую зиму было тепло – пекли как можно больше блинов, а саму печь топили яблоней.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы-2018: все, что нужно знать о праздникеКроме того, Покрова в народе всегда ассоциировался с первыми морозами и началом зимы: "На Покров до обеда осень, а после обеда зима". Очень часто этот праздник был днем первого снега. В этом году первый снег в Украине уже выпал, но синоптические сюрпризы на Покров день еще вполне возможны. Впрочем, люди говорят, что если до Покрова выпадет первый снег, то ранней зимы не жди.

Также в этот день гадали о предстоящей зиме:

откуда ветер дует на Покров, с той стороны и первые морозы придут;

если на Покров падает снег, то пойдет снег и на Дмитрия (8 ноября), а если снега не будет, то не будет и на Екатерины (7 декабря);

если на Покров увидеть отлетающих журавлей, то зима будет ранней и холодной;

если береза и дуб к празднику все листья потеряли, то год будет легкий, а если нет – зимы жди суровой;

какова на Покров погода, такова будет и зима;

не утеплишь дом до Покрова – всю зиму мерзнуть будешь;

чем больше снега в Покров день – тем больше свадеб в следующем году сыграют, а чем сильнее ветер — тем больше будет невест.

Икона Покров Пресвятой Богородицы / Православные иконы

Икона Покров Пресвятой Богородицы: от чего защищает

Икону Покров Пресвятой Богородицы принято вешать над входом или напротив входа в дом/в комнату. Можно повесить и в восточном углу комнаты. Поэтому перед ней молятся в моменты уныния и грусти, когда чувствуют в себе недостойные порывы души.

Перед образом молятся о защите от врагов внешних и внутренних. Также считается, что икона Покров Пресвятой Богородицы помогает в:

исцелении от болезней;

обретении истинной любви;

неимущим – в прибавлении достатка;

бездомным – в обретении жилья.

Покров Пресвятой Богородицы: молитва

Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.

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Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Покров Пресвятой Богородицы: акафист