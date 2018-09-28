В Украине в октябре будут длинные выходные

В октябре украинцы смогут отдыхать три дня подряд / 1zoom.ru

В октябре в Украине будут длинные выходные — граждане смогут отдыхать не только в субботу и воскресенье, 13-14 октября, но и в понедельник, 15-го.

В государстве 14 числа отмечается День защитника Украины (совпадает с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы), который власти сделали выходным, поэтому воскресный выходной переносится на понедельник.

В общем в следующем месяце будет девять выходных дней, а 22 — рабочих.

Напомним, 21 сентября отмечался великий церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы (также называют Второй Пречистой), он считается истинно женским днем, своего рода церковным "Восьмым марта".