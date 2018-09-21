Рождество Пресвятой Богородицы-2018: как празднуют

Как отмечают Рождество Пресвятой Богородицы / zak.depo.ua

Сегодня, 21 сентября, православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

Праздник еще называют Второй Пречистой – и он считается истинно женским днем, своего рода церковным "Восьмым марта".

Церковь отмечает особую значимость этого торжества – ведь без рождения Пресвятой Девы не было бы самого Спасителя и всех связанных с ним праздников (начиная от Пасхи и заканчивая Пятидесятницей).

В этот праздник сегодня нельзя ссориться, ругаться, желать кому-либо зла и даже просто кричать на кого-то. Особенно это касается людей близких и родных.

Читайте такжеСвященник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работатьЗапрещается в этот день и любая бытовая работа: нельзя делать генеральную уборку, стирать, готовить, гладить и т.п. Исключение делается лишь для неотложных дел: например, уход за детьми и домашними животными.

Из особых запретов праздника стоит отметить табу на смахивание крошек со стола. Есть за праздничным столом стараются очень аккуратно, а если осталось достаточно много крошек – то их отдавали домашним животным.

В этот день стоит сходить в церковь и помолиться. Люди верят, что ни одна молитва в этот день не останется без внимания.

Рождество Пресвятой Богородицы. Икона / http://hram-kupina.ru

Рождество Пресвятой Богородицы: пост

В этот праздник принято блюсти пост: отказаться от мяса и алкоголя. Зато можно есть рыбные блюда и выпить немного вина.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы-2018: все, что нужно знать о праздникеЗато на праздничный стол принято подавать особый пирог – с инициалами "Р" и "Б" (Рождество Богородицы).

Чтобы привлечь в дом достаток – хозяйки старались угостить своими праздничными пирогами как можно больше народу, особенно людей нуждающихся – нищих и юродивых.

О том, как и о чем молиться Богородице в этот день, какие есть приметы праздника и об его истории – читайте в нашем материале Рождество Пресвятой Богородицы-2018: что нужно и что нельзя делать в этот день.