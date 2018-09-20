Рождество Пресвятой Богородицы-2018: что нужно и что нельзя делать в этот день

Рождество Пресвятой Богородицы. Икона / http://hram-kupina.ru

Вслед за Михайловым чудом православные на этой неделе отмечают и Вторую Пречистую. Праздник еще называют Рождество Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы: когда

Отмечается Рождество Пресвятой Богородицы ежегодно 21 сентября. В 2018 году праздник выпал на пятницу.

Это праздник двунадесятый, то есть один из 12 самых важных после Пасхи торжеств в православии. К тому же это праздник женский: в этот день ее принято почитать как продолжательницу рода.

Стоит отметить, что перед иконой "Рождество Пресвятой Богородицы" как раз молятся о зачатии и благополучном рождении детей, особенно, если Бог долго не дает дитя.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Впервые праздник упоминается в IV веке.

Что означает праздник Рождество Пресвятой Богородицы? Этот день призван напомнить верующим о чуде рождения будущей Матери Христа – Девы Марии.

Читайте также17 сентября – какой сегодня праздник: от чего защищает Неопалимая купина и именины ЛеныСчитается, что именно в этот день в семье праведных Иоакима и Анны и родилась Мария. Эти супруги долгое время были бездетны. При этом бездетность в те годы в иудейской религии считалась наказанием за грехи, и на таких людей в обществе смотрели косо. Однако Иоаким и Анна не теряли надежды, продолжали молиться Богу – и в конце концов им воздалось за их веру: Господь именно их благословил стать Богоотцами, то есть родителями Богоматери.

Празднование праведных Иоакима и Анны приходится на следующий день после Рождества Богородицы – 22 сентября.

Подробнее об истории праздника Рождество Пресвятой Богородицы читайте здесь.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

По традиции в этот день категорически воспрещается:

любая работа по дому, даже еду готовят накануне – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п.;

ссориться, кричать и желать зла – особенно близким людям;

сметать крошки с праздничного стола на пол – их отдают домашним животным.

Рождество Пресвятой Богородицы: пост

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептовОтдельно стоит остановиться на запретах в еде. В Рождество Пресвятой Богородицы верующие придерживаются поста: под запретом мясо и алкоголь (разрешается лишь немного вина за праздничным столом), однако дозволяется рыба.

Стоит отметить, что пост распространяется не только на еду, но и на поступки и помыслы человека: нельзя думать дурного, заниматься сексом и т.п.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нужно делать

В этот день стоит сходить в церковь и помолиться. Причем Пресвятой Богородице можно молиться обо всем, что тревожит человека – ни одна молитва в этот день не останется без внимания.

При этом у женщин, потерявших ребенка, в этот день принято молиться за нерожденных детей: "Анно Пророчице, наречи іменами моїх ненароджених на світ немовлят! Іване Хрестителю, охрести моїх убитих у лоні дітей! Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних. Амінь". Считается, что после таких крестин у малыша появится имя и за него можно будет молиться согласно церковной традиции.

Дома в этот день устраивают семейные застолья. В старину верили, что чем хлебосольнее стол, тем лучше будет урожай в следующем году.

Хлеб стараются выпекать небольших размеров, но с инициалами "Р" и "Б" (Рождество Богородицы). Такими хлебцами угощают всех, кто заходит в гости, а также один хлебец непременно оставляют под иконами: считается, что он обладает целебными свойствами, так что впоследствии его ели при болезнях и моральном истощении.

Рождество Пресвятой Богородицы: приметы

Наши предки верили: если женщина в этот день умоется водой до восхода солнца, то до самой старости будет красивой. А если незамужняя девушка умывалась до восхода солнца — то ждать ей сватов уже в этом году.

Хорошей приметой считается испачкать в этот день руки в чем-то черном – это якобы сулит хорошее предложение на работе (новый перспективный проект, прибавку к зарплате или даже повышения по службе). А чтобы закрепить действие этой приметы – нужно обеими ногами встать на веник и постоять так пару минут. Иначе примета может не сработать как надо.

Также считалось, что 21 сентября осень окончательно вступает в свои права. В этом году точно так и есть, ведь уже с этих выходных украинцам пообещали резкую смену погоды и похолодание.

Есть такие приметы на Рождество Пресвятой Богородицы, связанные с погодой: