"Головная боль, давление и проблемы с работой": какой будет погода до конца недели и чем она грозит украинцам

Погода в Украине будет солнечной / molbuk.ua

Погода в Украине 20 сентября будет солнечной и теплой. А вот ночью страну накроют туманы.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала у себя в Facebook.

При этом синоптик в очередной раз предупредила, что уже с этих выходных украинцев ожидает резкая смена погоды: с 23 сентября, воскресенья, Украину накроют дожди. Также стоит ждать усиления ветра и существенного похолодания.

Погода в Украине 20 сентября

Солнечную погоду в Украине 20 сентября формирует антициклон. Им гарантирует украинцам комфортные +23-28 градусов. Из синоптических опасностей – разве что ночные туманы.

Аналогичную метеокартину рисует и прогноз погоды на 20 сентября от Укргидрометцентра:

Погода в Украине 20 сентября: карта

Погода в Киеве 20 сентября

Погода в Киеве в этот четверг также будет солнечной. Воздух днем прогреется до +26 градусов.

А вот с воскресенья стоит ждать осадков и холодов. "Кроме дискомфорта атмосферного – лужи, холод и сильный ветер – вероятное ухудшение самочувствия. Атмосферный фронт с запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострение сезонных недугов. Не говоря уже о сонливости, сером настроении и нежелании работать", – предупредила Диденко.

В связи с этим она посоветовала не упускать последние пригожие деньки и почаще гулять, пока есть погода благоприятствует.

20 сентября: народные приметы

По народным приметам, 20 сентября – в день памяти преподобного Луки – гадали на грядущую зиму по луку и еловым шишкам:

если на луковице много "одежки" – то зима будет холодной;

если шишки выросли низко – жди морозов ранних, а если наверху – то холода накроют только к концу зимы.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.