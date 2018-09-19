"Головная боль, давление и проблемы с работой": какой будет погода до конца недели и чем она грозит украинцам

19 сентября 2018, 13:33

В четверг еще будет солнечно и сухо.

лето, осень, бабье лето
Погода в Украине будет солнечной / molbuk.ua

Погода в Украине 20 сентября будет солнечной и теплой. А вот ночью страну накроют туманы.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала у себя в Facebook.

При этом синоптик в очередной раз предупредила, что уже с этих выходных украинцев ожидает резкая смена погоды: с 23 сентября, воскресенья, Украину накроют дожди. Также стоит ждать усиления ветра и существенного похолодания.

Погода в Украине 20 сентября

Солнечную погоду в Украине 20 сентября формирует антициклон. Им гарантирует украинцам комфортные +23-28 градусов. Из синоптических опасностей – разве что ночные туманы.

Аналогичную метеокартину рисует и прогноз погоды на 20 сентября от Укргидрометцентра:

Погода в Украине 20 сентября: карта

Погода в Киеве 20 сентября

Погода в Киеве в этот четверг также будет солнечной. Воздух днем прогреется до +26 градусов.

А вот с воскресенья стоит ждать осадков и холодов. "Кроме дискомфорта атмосферного – лужи, холод и сильный ветер – вероятное ухудшение самочувствия. Атмосферный фронт с запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострение сезонных недугов. Не говоря уже о сонливости, сером настроении и нежелании работать", – предупредила Диденко.

В связи с этим она посоветовала не упускать последние пригожие деньки и почаще гулять, пока есть погода благоприятствует.

20 сентября: народные приметы

По народным приметам, 20 сентября – в день памяти преподобного Луки – гадали на грядущую зиму по луку и еловым шишкам:

  • если на луковице много "одежки" – то зима будет холодной;
  • если шишки выросли низко – жди морозов ранних, а если наверху – то холода накроют только к концу зимы.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:17
Супермодель Белла Хадид засветила грудь в откровенной футболке: опубликованы фото
15:08
САП попросила суд арестовать все имущество Омеляна - СМИ
14:41
"Секс-машина". Надя Дорофеева покрасовалась в соблазнительной позе Видео
14:16
Народный синоптик рассказал, какой в Украине будет зима Видео
14:13
"Какая красивая и счастливая": Тина Кароль покорила поклонников летним образом
14:11
Крушение российского Ил-20 в Сирии: мать погибшего военного затравили в Сети из-за Крыма
13:49
Шахтер – Хоффенхайм: где смотреть онлайн и прогноз букмекеров
13:41
"Срамота безголосая!": Ольга Бузова попала под град критики из-за исполнения песни под фонограмму Видео
13:33
"Головная боль, давление и проблемы с работой": какой будет погода до конца недели и чем она грозит украинцам Видео
13:20
Журналист раскрыл интерес США по России Видео
13:18
Как Россия заложила бомбу в погибший договор о дружбе мнение
13:14
Судья Винницкого горсуда пожаловался на угрозы человека Порошенко
12:52
Группа The Hardkiss выпустила новый "космический" альбом "Залізна ластівка" Видео
12:33
Россиянина, обвиненного в торговле наркотиками, торжественно выпустили из СИЗО в Николаеве
12:23
"Нафтогаз" потратит гигантские суммы на поиск новых топ-менеджеров
12:19
"К чертовой матери отдать России". Журналист считает, что Украина не нужна партнерам с Запада в ЕС Видео
12:18
"Офигенно длинные": Оля Полякова покрасовалась стройными ногами в мини-платье
11:47
Обзавелся щетиной и стал модником: Евгений Петросян молодится ради любовницы Фото
11:42
Армагеддон близко. Сеть "разрывает" от сообщений по поводу конца света 19 сентября из-за Нибиру Видео
11:37
Путин способен на все: отравившаяся в Солсбери россиянка обвинила Россию в покушении
11:33
Аналитик спрогнозировал скачок цен на бензин в Украине Видео
11:23
Что стоит за новыми попытками России спихнуть вину за крушение МН17 на Украину мнение
11:15
В Киеве девочка-подросток выпрыгнула из 11-го этажа дома Фото
11:10
Ксения Собчак снова станет мамой
11:01
Впервые в Украине открыта охота на марлина новости компании
10:50
Народный синоптик спрогнозировал заморозки в Украине Видео
10:48
Указ Порошенко о разрыве дружбы с Россией вступил в силу
10:37
"Пенис - как гриб из "Марио"": Порнозвезда Сторми Дэниэлс откровенно рассказала о сексе с Трампом Видео
10:36
Девушка дня Instagram: развратная блондинка с четвертым размером груди Натали Говро Фото
10:27
Крушение российского Ил-20 в Сирии: опубликован список погибших
10:25
Триллионы литров дождя. В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Фото Видео
10:00
"Скоро лопнешь от силикона". Ани Лорак похвасталась грудью в бархатном наряде Видео
09:51
Украина против "мученика" Бузины: мусор не запрещают, а выбрасывают мнение
09:45
В Средиземное море вернулась ударная группа ВМС США с авианосцем Harry Truman
09:36
Астрологи рассказали, как покорить и соблазнить мужчину по знаку Зодиака
09:35
Боинг МН-17. В Украине не было никакой ракеты для "Бука" из "доказательств" России - генерал
09:30
Перерезание лент, каравай. СМИ узнали, во сколько обошлось открытие остановок на Харьковщине
09:12
Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах, смс и открытках Фото
08:46
Крушение российского Ил-20 в Сирии: стало известно о гневном звонке Путина Нетаньяху
08:31
"Эра без войны": КНДР и Южная Корея подписали совместное заявление
08:25
Денег нет, но вы держитесь: чего украинцам ждать от госбюджета на 2019 год мнение
08:14
Михайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
07:48
Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция Трампа
07:33
Народ уйдет в "наливайки": эксперт предупредил об опасности повышения цен на алкоголь
07:30
Михайлово чудо: что нельзя делать в этот день
07:21
СМИ узнали о возможном ответе Москвы на крушение Ил-20
07:13
Украина получила шанс повозить Россию мордой об асфальт мнение
06:42
Путин загнал себя в ловушку мнение
06:19
"Почему у нее всегда рот открыт?": Ксению Собчак разнесли из-за нового фото
06:02
"Доза наркоза из останкинской иглы": эксперт объяснил новые обвинения РФ Украины по МН-17
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять