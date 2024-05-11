Лишь один шаг России заставит НАТО решительно ответить - Жирохов

Только открытое нападение страны-агрессора России на страны Балтии заставит НАТО действовать решительно. Это может стать неким триггером, который подтолкнет Североатлантический альянс к ответу.
Такое мнение высказал историк, военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Главреду. Он напомнил, что на падение российских ракет в странах НАТО и сбитие американских беспилотников в Альянсе ранее не реагировали.
"Я думаю, что только открытое нападение на страны Балтии заставит НАТО действовать решительно. Это будет определенным триггером, который может что-то изменить в политике Альянса. Ракеты России уже падали в Польше и Румынии, ее войска сбивали американский БПЛА-разведчик над Черным морем - за период войны в Украине было достаточно поводов, чтобы десятки раз что-то сделать в ответ. Но всё это проглотили.", - отметил Жирохов.видео дня
По словам военного эксперта, другие государства не реагируют, потому что боятся, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие.
"И уже сейчас россияне глушат GPS НАТО в Балтийском море и разворачивают в Калининграде различные военные средства. Реакции нет, потому что в Европе боятся, что Путин слетел с катушек и может использовать ядерное оружие", - сказал Жирохов.
Кто такой Михаил Жирохов?
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
Возможна ли война РФ и НАТО - последние новости
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ. Он отметил, что Украина не просила введения войск НАТО, а просила больше оружия. Ситуация на поле боя в Украине сейчас очень сложная. Российская оккупационная армия в прошедшие месяцы смогла продвинуться на фронте и захватить больше территорий в том числе и потому, что партнеры Украины "не выполнили то, что обещали", сказал генсек НАТО.
Также ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Россия не решится на войну с НАТО, и объяснил причину. Новая мобилизация Путина будет направлена на пополнение российских войск после потерь, уверен Коваленко.
Напомним, в Британии решительно обратились к Европе и призвали действовать. Союзники в Европе не хотят вкладывать деньги в оборону даже в ситуации, когда на континенте идет война, сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
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