Лишь один шаг России заставит НАТО решительно ответить - Жирохов

В Альянсе никак не отреагировали на падение российских ракет в странах НАТО и сбивание американских дронов, ведь боятся, что Путин применит ядерное оружие.

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Лишь один шаг России заставит НАТО решительно ответить, отмечает Жирохов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Только открытое нападение страны-агрессора России на страны Балтии заставит НАТО действовать решительно. Это может стать неким триггером, который подтолкнет Североатлантический альянс к ответу.

Такое мнение высказал историк, военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Главреду. Он напомнил, что на падение российских ракет в странах НАТО и сбитие американских беспилотников в Альянсе ранее не реагировали.

"Я думаю, что только открытое нападение на страны Балтии заставит НАТО действовать решительно. Это будет определенным триггером, который может что-то изменить в политике Альянса. Ракеты России уже падали в Польше и Румынии, ее войска сбивали американский БПЛА-разведчик над Черным морем - за период войны в Украине было достаточно поводов, чтобы десятки раз что-то сделать в ответ. Но всё это проглотили.", - отметил Жирохов. видео дня

По словам военного эксперта, другие государства не реагируют, потому что боятся, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие.

"И уже сейчас россияне глушат GPS НАТО в Балтийском море и разворачивают в Калининграде различные военные средства. Реакции нет, потому что в Европе боятся, что Путин слетел с катушек и может использовать ядерное оружие", - сказал Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Возможна ли война РФ и НАТО - последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ. Он отметил, что Украина не просила введения войск НАТО, а просила больше оружия. Ситуация на поле боя в Украине сейчас очень сложная. Российская оккупационная армия в прошедшие месяцы смогла продвинуться на фронте и захватить больше территорий в том числе и потому, что партнеры Украины "не выполнили то, что обещали", сказал генсек НАТО.

Также ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Россия не решится на войну с НАТО, и объяснил причину. Новая мобилизация Путина будет направлена на пополнение российских войск после потерь, уверен Коваленко.

Напомним, в Британии решительно обратились к Европе и призвали действовать. Союзники в Европе не хотят вкладывать деньги в оборону даже в ситуации, когда на континенте идет война, сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

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