Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причину

У России в настоящее время нет ресурсов для эскалации со странами НАТО, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
В интервью Главреду он предположил, что возможное решение Франции об отправке западных войск могут поддержать страны Балтии и Восточной Европы. Хотя в настоящее время угрозы для войны РФ с НАТО нет.
"Сейчас у России нет ресурсов для эскалации. Причем как человеческих, так и механизированных. После инаугурации Путина Кремль может объявить мобилизацию, но она будет направлена на пополнение российских войск после потерь и усиление возможности наступления в Украине именно живой силой, а не механизированной компонентой", - объяснил Коваленко.
Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:
По мнению Коваленко, Россия не решится начать боевые действия против Североатлантического альянса, если Европа открыто вступит в войну в Украине.
"Запад в такой ситуаций получил бы дополнительные возможности для запуска 5-й статьи коллективной безопасности. Россия понимает, что эскалация станет для нее концом", - добавил эксперт.
Французские войска в Украине - главное
Макрон уже не впервые заявляет о готовности рассмотреть отправку своих войск в Украину в случае получения соответствующего запроса от Зеленского или прорыва линии фронта и похода ВС РФ на Киев.
Более того, Макрон также не исключает формирования ядерного щита над Европой, в том числе за счет ядерного потенциала Франции.
В свою очередь, СМИ пишут о двух "красных линиях", переступив которые Россия рискует получить оплеуху от НАТО - это вступление в боевые действия против Украины Беларуси, вооруженной провокации против стран Альянса либо нападение на Молдову.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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