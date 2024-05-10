УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Боруссия" приблизила "Шахтер" к прямому выходу в Лигу чемпионов: что случилось

Дмитрий Видоменко
10 мая 2024, 22:11
239
Донецкий "Шахтер" получит прямую путевку в Лигу чемпионов будущего розыгрыша в случае победы над "Динамо" в чемпионской гонке украинской Премьер-лиги.
Шахтер, ЛЧ
Германия приблизила "Шахтер" к выходу в Лигу чемпионов: что произошло / коллаж Главред, фото УНИАН

Донецкий "Шахтер", если выиграет украинскую Премьер-лигу сезона 2023/2024, то получит прямую путевку в Лигу чемпионов УЕФА. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Согласно новому правилу УЕФА, клуб с лучшим индивидуальным коэффициентом из квалификации получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов ‒ напрямую, если победитель ЛЧ предыдущего сезона получит место в турнире через национальное первенство.

На данный момент ситуация такова ‒ в финале Лиги чемпионов сезона 2023/24 сыграют мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". Испанцы уже де-факто стало чемпионами своей страны, а немцы не упадут ниже пятого места в Бундеслиге. И, соответственно, благодаря удачному выступлению в нынешнем евросезоне представители Германии и Италии получили дополнительные путевки в ЛЧ.

видео дня

То есть, "Боруссия" уже гарантировала себе место в основной сетке ЛЧ 2024/2025. И это позволяет "Шахтеру" рассчитывать на аналогичное достижение. Команда из Донецка уверенно возглавляет список участников квалификации с общим коэффициентом в размере 63,000 очков. На целых 13 пунктов от украинцев отстает "Динамо" (Загреб).

"Шахтер" же, в свою очередь, крайне близок к выходу в ЛЧ. "Горняки" за три тура до финиша опережают на четыре очка киевское "Динамо" в Украинской премьер-лиге. Уже в ближайшую субботу, 11 мая, обе команды сойдутся в очном противостоянии. В случае победы "Шахтер" гарантирует себе чемпионский титул.

Что за турнир Лига чемпионов УЕФА?

Лига чемпионов УЕФА - ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе. Самый престижный европейский клубный футбольный турнир, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в Турции произошел конфликт между форвардом донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниилом Сиканом и представителем страны-агрессора РФ.

Как сообщал Главред, в одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лига чемпионов новости Шахтера УПЛ
Реклама

Главное за день

Россияне все "стирают с лица земли": офицер раскрыл ситуацию на Харьковщине

Россияне все "стирают с лица земли": офицер раскрыл ситуацию на Харьковщине

22:55 Украина
РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

22:40 Украина
"Тяжелые бои": Зеленский - об усилении позиций на Харьковщине

"Тяжелые бои": Зеленский - об усилении позиций на Харьковщине

22:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Девчонки, я соскучился : стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину 12129

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение 7004

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

Несколько важных неприятных фактов для Украины 6809

Несколько важных неприятных фактов для Украины

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали 6252

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

Последние новости

22:55

Россияне все "стирают с лица земли": офицер раскрыл ситуацию на Харьковщине

22:53

В Минэнерго говорят о новом тарифе: почему цену для населения могут увечилить

22:49

Приревновал к Мозговой: продюсер рассказал, как на него набросился с кулаками ПономаревВидео

22:40

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

22:11

"Боруссия" приблизила "Шахтер" к прямому выходу в Лигу чемпионов: что случилось

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
22:03

"Тяжелые бои": Зеленский - об усилении позиций на Харьковщине

21:48

РФ запускает рои дронов, потери серьезные: Плетенчук рассказал о боях за Нестригу

21:17

США объявили новый пакет помощи: туда вошло много оружия

21:11

Забытый салат из СССР, который был в каждом доме: рецепт с секретомВидео

Реклама
20:46

Пенсии в Украине: кому в Украине их пересчитают летом "задним числом"

20:30

Настоящее чудо: в Белополье икона остановила осколок вражеского снарядаВидео

20:18

"Путин может потерять связь с реальностью": Жирохов о риске ядерного удара по Украине

20:06

"В черепе есть план": Публицист спрогнозировал, решится ли Путин использовать ядерное оружие

20:01

Причина неочевидна: вот почему на самом деле люди всегда заходят в самолет слева

19:57

Блефует ли Путин, угрожая ударить ядерным оружиеммнение

19:34

Как уничтожить все яйца колорадского жука: профессор из США назвал лучший метод

19:15

Ситуация сложная, похоже на имитацию: ЦПД рассказал о наступлении РФ на Харьковщине

19:05

Налог на недвижимость 2024 - как платить и сколько за каждый "квадрат"

18:48

Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего

18:42

Зубы будут перламутрово белые: стоматолог назвал лучшее время для чистки зубов

Реклама
18:10

За Аллу горой: Максим Галкин перешел на украинский язык и отреагировал на слова Гордона

17:58

"Ударит в голову" моментально: чем нельзя закусывать водку - золотое правилоВидео

17:51

Россияне "безумно" давят на позиции ВСУ: Павлюк оценил риск потери Часового Яра

17:37

Ядерные угрозы Путина: эксперт дал прогноз о катастрофических последствиях для РФ

17:03

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость

17:00

"Техника РФ может заезжать на Харьковщину": в ОГА сказали об "опасности" для Харькова

16:56

Как правильно сделать настойку из малины: что сделать, чтобы сладость разлилась по всему телу

16:51

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникВидео

16:46

"Служба - это обязанность": посол сказал, будет ли Польша возвращать силой украинцев

16:37

Всего за 5 секунд нужно найти бабочку: загадка для тех, у кого "орлиное зрение"

16:18

В каждом саду живет почти 15 000 слизней: эксперт рассказал, как от них избавитьсяВидео

16:07

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

15:58

Мужчина превратил тусклую траву в пышный газон за 4 недели: он назвал 5 простых шагов

15:55

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

15:34

"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

15:33

Почему в Польше осень в декабре, а весна начинается не 1 марта - простое объяснениеВидео

15:31

Харьковщина под массированными ударами РФ: в ОВА описали ситуацию

15:04

В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

15:00

Потепление накрывает Украину: синоптик сказала, где будут дожди

15:00

Наступление на Харьков: Путин способен бросить больше 110 тыс. военных – эксперт

Реклама
14:58

Зеленский подтвердил, что РФ начала наступление на Харьковщине

14:21

4 самых лучших способа, как избавиться от муравьев: будут обходить грядки десятой дорогой

14:07

Финал Евровидения 2024: Украину резко опустили в рейтинге - что случилось

14:04

Заноза выпадет сама без иглы и боли: бабушка поделилась проверенным методомВидео

13:46

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине – DeepState

13:41

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

13:32

На Харьковщине была попытка прорыва обороны ВСУ: массово эвакуируют людей

13:08

Спасла себя и коллег: как София Ротару прорвала границу в Чечне - детали

13:02

Пара ночью услышала странные звуки из духовки: то, что было внутри поразило всех

12:59

"Может произойти незаметно": в Финляндии назвали главный путь к миру в Украине

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять