"Боруссия" приблизила "Шахтер" к прямому выходу в Лигу чемпионов: что случилось

Донецкий "Шахтер" получит прямую путевку в Лигу чемпионов будущего розыгрыша в случае победы над "Динамо" в чемпионской гонке украинской Премьер-лиги.

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Германия приблизила "Шахтер" к выходу в Лигу чемпионов: что произошло / коллаж Главред, фото УНИАН

Донецкий "Шахтер", если выиграет украинскую Премьер-лигу сезона 2023/2024, то получит прямую путевку в Лигу чемпионов УЕФА. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Согласно новому правилу УЕФА, клуб с лучшим индивидуальным коэффициентом из квалификации получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов ‒ напрямую, если победитель ЛЧ предыдущего сезона получит место в турнире через национальное первенство.

На данный момент ситуация такова ‒ в финале Лиги чемпионов сезона 2023/24 сыграют мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". Испанцы уже де-факто стало чемпионами своей страны, а немцы не упадут ниже пятого места в Бундеслиге. И, соответственно, благодаря удачному выступлению в нынешнем евросезоне представители Германии и Италии получили дополнительные путевки в ЛЧ.

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То есть, "Боруссия" уже гарантировала себе место в основной сетке ЛЧ 2024/2025. И это позволяет "Шахтеру" рассчитывать на аналогичное достижение. Команда из Донецка уверенно возглавляет список участников квалификации с общим коэффициентом в размере 63,000 очков. На целых 13 пунктов от украинцев отстает "Динамо" (Загреб).

"Шахтер" же, в свою очередь, крайне близок к выходу в ЛЧ. "Горняки" за три тура до финиша опережают на четыре очка киевское "Динамо" в Украинской премьер-лиге. Уже в ближайшую субботу, 11 мая, обе команды сойдутся в очном противостоянии. В случае победы "Шахтер" гарантирует себе чемпионский титул.

Что за турнир Лига чемпионов УЕФА? Лига чемпионов УЕФА - ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе. Самый престижный европейский клубный футбольный турнир, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в Турции произошел конфликт между форвардом донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниилом Сиканом и представителем страны-агрессора РФ.

Как сообщал Главред, в одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

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