Футболистки 'Шахтера' и 'Кривбасса' устроили жесткую драку после матча

Очень напряженным получился матч 16 тура женского чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Кривбассом" со счетом 0:1, в пользу "Кривбасса".
Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте, когда капитан "Кривбасса" Даяна Семкив не реализовала пенальти, но через мгновение Виолетта Тянь исправила ее ошибку, удачно сыграв на добивании, передает Сhampion
В компенсированное время дончанки бросили все силы, чтобы сравнять счет. На последний штрафной даже прибежала вратарь Людмила Устинова, но в итоге мяч оказался у ее визави Дарьи Келюшик.
Сразу после финального свистка игроки "Кривбасса" начали бурно праздновать тяжелую победу, но уже через несколько секунд на поле завязалась массовая драка.
Как утверждает криворожский клуб в отчете на своем официальном сайте, неприятный эпизод произошел вследствие провокации со стороны соперниц. "Шахтер", в свою очередь, пока никак не прокомментировал инцидент. Отметим, что по итогам этого действа главный арбитр Кристина Козорог показала красные карточки Устиновой, Старухиной из "Шахтера" и Келюшик из "Кривбасса".
Смотрите видео о том, как женские команды Шахтера и Кривбасса устроили драку:
Напомним, что звезда сборной Украины и "Арсенала" заявил, что готов идти на фронт. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и игрок лондонского "Арсанала" признался, если получит повестку, пойдет воевать за Родину.
Бывшего тренера "Динамо" избили фанаты в другой стране. Как пишут польские СМИ, Александр Хацкевич якобы пострадал в результате нападения фанатов во время тренировки на базе клуба "Заглембе".
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