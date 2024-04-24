Футболистки 'Шахтера' и 'Кривбасса' устроили жесткую драку после матча

На футбольном поле завязалась большая драка между женскими командами после окончания матча.

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Футболистки устроили массовую драку / коллаж: Главред, скриншот: видео

Очень напряженным получился матч 16 тура женского чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Кривбассом" со счетом 0:1, в пользу "Кривбасса".

Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте, когда капитан "Кривбасса" Даяна Семкив не реализовала пенальти, но через мгновение Виолетта Тянь исправила ее ошибку, удачно сыграв на добивании, передает Сhampion

В компенсированное время дончанки бросили все силы, чтобы сравнять счет. На последний штрафной даже прибежала вратарь Людмила Устинова, но в итоге мяч оказался у ее визави Дарьи Келюшик.

Сразу после финального свистка игроки "Кривбасса" начали бурно праздновать тяжелую победу, но уже через несколько секунд на поле завязалась массовая драка.

Как утверждает криворожский клуб в отчете на своем официальном сайте, неприятный эпизод произошел вследствие провокации со стороны соперниц. "Шахтер", в свою очередь, пока никак не прокомментировал инцидент. Отметим, что по итогам этого действа главный арбитр Кристина Козорог показала красные карточки Устиновой, Старухиной из "Шахтера" и Келюшик из "Кривбасса".

Смотрите видео о том, как женские команды Шахтера и Кривбасса устроили драку:

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