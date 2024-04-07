Звезда сборной Украины и "Арсенала" заявил, что готов идти на фронт

27-летний футболист лондонского "Арсенала" и игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что готов покинуть Великобританию, чтобы воевать за Украину, если ему придет повестка. Об этом звезда футбола заявил в интервью изданию ВВС.
В частности, футболист заявил, что с 22 февраля 2022 года Украина стала "щитом Европы". Именно поэтому он призвал европейских партнеров больше поддерживать Украину в войне против России.
Зинченко отметил, что сейчас ситуация на фронтах украино-российской войны крайне сложная, но он и его семья гордятся президентом Украины Владимиром Зеленский.
Затем журналисты спросили у футболиста, если он получил бы повестку, готов ли бы он был покинуть футбол, чтобы защищать свою Родину на фронте.
"Я думаю, что это четкий ответ. Я бы пошел (на фронт ‒ "Главред")", — сказал игрок.
Кто такой Александр Зинченко?
Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате обстрела Киева российскими войсками 29 декабря погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил). Девушке было всего 27 лет . Вместе с ней погибла также ее мать Людмила.
Позднее сообщалось о том, что на фронте погиб звезда украинских сериалов. В детали гибели его знакомые не вдаются. В начале полномасштабного вторжения России Колесник вступил в ТрО, а затем отправился на передовую.
На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара.
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