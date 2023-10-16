"Шахтер" уволил главного тренера

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен уволен со своего поста ‒ из-за того, что его подопечные довольно неудачно начали новый футбольный сезон. Об этом говорится на официальном сайте "горняков".
Специалист из Нидерландов принял команду 3 июля нынешнего года (после отставки Игоря Йовичевича) и успел провести с "Шахтером" 12 матчей во всех турнирах.
Под руководством ван Леувена донецкая команда провела девять матчей в Украинской Премьер-лиге, два – в Лиге чемпионов (буквально недавно "горняки" героически вырвали победу у "Антверпена"), а еще одну встречу в национальном кубке. "Шахтер" добыл семь побед, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения, разница мячей 24-15.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в Турции произошел конфликт между форвардом донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниилом Сиканом и представителем страны-агрессора РФ.
Как сообщал Главред, в одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.
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