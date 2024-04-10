Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

Легендарный украинский футболист, а сейчас главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, как происходит адаптация Кристиана Шевченко (сына президента УАФ Андрея Шевченко) в его команде. Михайленко высказался по этому поводу в интервью портал Tribuna.
Тренер говорит, что в сборной во время матчей он лично переводить непонятные слова и выражения для юного Кристиана.
Михайленко уточнил, во время предматчевой установки или во время тактического анализа, то он стоит у тактической доски или у монитора, а уже его помощники общаются с Кристианом по-английски.
"Они сидели у Кристиана и синхронно переводили ему. Когда была минута, я уже рассказывал ему на английском. Но у него всегда возникали вопросы, потому что за две тренировки сложно объяснить. Это так кажется, что вышел и играешь. Нет. Есть фаза в обороне, фаза с мячом, без мяча – какие вещи нужно все время объяснять. Если ты глубоко ныряешь, должен понимать все детали. Он, как умный паренек, подходил и говорил: "Я не понимаю, что мне нужно здесь и здесь", а я ему объяснял", - сказал Михайленко.
Тем самым он опроверг сообщения некоторых украинских СМИ, что к Шевченко-младшему прикреплен специальный переводчик.
Кто такой Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет.
Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Свою футбольную карьеру он начал в академии "Челси". Летом 2023 года подписал контракт с английским "Уотфордом", где сейчас выступает за команду U-18 на позиции центрального нападающего.
Сын Андрея Шевченко и сборная Украины
Как ранее сообщали, Кристиан Шевченко всего за пару месяцев стал гражданином Украины. В начале февраля стало известно, что Кристиан подал необходимые документы на получение украинского гражданства.
Позднее стало известно, что он дебютировал за сборную Украины U-19 в матче с Северной Македонией. Кристиан вышел на замену на 79-й минуте матча.
"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам. Особая радость поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной", - написал его гордый отец.
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