Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, как происходит адаптация Кристиана Шевченко в национальной команде.

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Сын Андрея Шевченко Кристиан играет в сборной Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарный украинский футболист, а сейчас главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, как происходит адаптация Кристиана Шевченко (сына президента УАФ Андрея Шевченко) в его команде. Михайленко высказался по этому поводу в интервью портал Tribuna.

Тренер говорит, что в сборной во время матчей он лично переводить непонятные слова и выражения для юного Кристиана.

Михайленко уточнил, во время предматчевой установки или во время тактического анализа, то он стоит у тактической доски или у монитора, а уже его помощники общаются с Кристианом по-английски.

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"Они сидели у Кристиана и синхронно переводили ему. Когда была минута, я уже рассказывал ему на английском. Но у него всегда возникали вопросы, потому что за две тренировки сложно объяснить. Это так кажется, что вышел и играешь. Нет. Есть фаза в обороне, фаза с мячом, без мяча – какие вещи нужно все время объяснять. Если ты глубоко ныряешь, должен понимать все детали. Он, как умный паренек, подходил и говорил: "Я не понимаю, что мне нужно здесь и здесь", а я ему объяснял", - сказал Михайленко.

Тем самым он опроверг сообщения некоторых украинских СМИ, что к Шевченко-младшему прикреплен специальный переводчик.

Кто такой Кристиан Шевченко Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет. Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Свою футбольную карьеру он начал в академии "Челси". Летом 2023 года подписал контракт с английским "Уотфордом", где сейчас выступает за команду U-18 на позиции центрального нападающего.

Сын Андрея Шевченко и сборная Украины

Как ранее сообщали, Кристиан Шевченко всего за пару месяцев стал гражданином Украины. В начале февраля стало известно, что Кристиан подал необходимые документы на получение украинского гражданства.

Позднее стало известно, что он дебютировал за сборную Украины U-19 в матче с Северной Македонией. Кристиан вышел на замену на 79-й минуте матча.

"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам. Особая радость поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной", - написал его гордый отец.

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