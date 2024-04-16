"Зинченко в ЛЧ с "Арсеналом", а я на Сахалине": в РФ футболист-неудачник "наехал" на украинца

Россиянин Марченко считает, что якобы ничем не хуже Зинченко, но недоверие тренеров сыграло с ним злую шутку.

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Александр Марченко считает, что Александр Зинченко незаслуженно добился успеха в мировом футболе / коллаж Главред, фото УНИАН и сайт ФК "Сахалин"

В стране-агрессоре РФ местный футболист и воспитанник клуба "Краснодар" Александр Марченко в бессильной злобе в пропагандистских СМИ обрушился с критикой на успехи украинского футболиста Александра Зинченко, который сейчас выступает за лондонский "Арсенал".

Марченко, который сейчас играет за глубоко провинциальный клуб, "Сахалин" из Второй лиги "Б", был в системе "Краснодара" до 2018 года, но сыграл только один матч за первую команду. И он считает, что якобы ничем не хуже Зинченко, но недоверие тренеров сыграло с ним злую шутку.

"Ко мне доверия не было. Решили, что 1999 год будет играть в Премьер-лиге, им дали шанс, все плюс-минус вылезли. Но если ты старше 1999-го – в утиль. Несправедливо. Обидно за многих ребят: были в порядке, но не подфартило. Однажды к нам на турнир памяти Вахрушева приезжали "Шахтер" и киевское "Динамо". За "Шахтер" играли Виктор Коваленко (сейчас в аренде в итальянском клубе "Эмполи" - Главред) и Зинченко. Мы этот "Шахтер" рылом возили. Зинченко в ЛЧ с "Арсеналом", а я на Сахалине. Как это работает? Не понимаю. А тогда мы ничем не уступали. Сейчас, думаю, меня в "Манчестер Сити" закинуть – я месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне. Футбол везде одинаковый, просто люди разные", – разнылся Марченко.

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В комментариях фантазии русского футболиста подняли на смех.

"Вот фантазер -то. Просто кто то прогрессирует,а кто то останавливается в развитии ,Зинченко прогрессировал, а ты нет ,футбол не обманешь", "Открою ему вторую тайну- всех классных игроков в кто-то когда-то возил рылом. Кого-то меньше, кого-то последний раз в 10 лет, но это не значит, что те, кто их возил до сих пор ‒ их сильнее", "Открою Марченко тайну. Скауты МанСити играют в дартс с картой мира, попали дротиком в Уфу и пришлось оттуда игрока брать. Потом Зинченко месяц в Манчестере потренировался и всё получилось) не удивлюсь,что он и в это поверит)", ‒ подытожил он.

Кто такой Александр Зинченко? Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".

Александр Зинченко - последние новости

27-летний футболист лондонского "Арсенала" и игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что готов покинуть Великобританию, чтобы воевать за Украину, если ему придет повестка.

ранее сообщалось о том, что в результате обстрела Киева российскими войсками 29 декабря погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил). Девушке было всего 27 лет . Вместе с ней погибла также ее мать Людмила.

Позднее сообщалось о том, что на фронте погиб звезда украинских сериалов. В детали гибели его знакомые не вдаются. В начале полномасштабного вторжения России Колесник вступил в ТрО, а затем отправился на передовую.

На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара.

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