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Путинист-хоккеист Фетисов напал с оскорблениями на Макрона

Дмитрий Видоменко
21 апреля 2024, 15:11
Путинист и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на президента Франции Макрона и мэра Парижа Идальго.
Фетисов, Макрон
Путинист-хоккеист Фетисов уже не первый раз нападает на Макрона / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В прошлом известный советский хоккеист и двухкратный олимпийский чемпион (а ныне – спортивный чиновник страны-агрессора РФ и матерый путинист) Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на президента Франции Эммануэля Макрона и мэра Парижа Анн Идальго. Фетисову не понравилось, что те якобы специально применяют "двойные стандарты" по поводу допуска на Олимпиаду в Париже израильских спортсменов и спортсменов из страны-агрессора.

"На слова этого человека (Макрона – Главред) реагировать вообще не надо. Если бы он был последовательным в своих решениях, а сейчас в мире более 20 вооруженных конфликтов. Это должно быть либо единое решение для всех, когда меняется Олимпийская хартия, либо не должно быть предвзятого отношения ни к одной стране. Я не знаю, чем руководствуются эти люди: мэр Парижа (Анн Идальго – Главред), недалекий (грубо – Главред) президент – это просто непредсказуемые люди", – гневно сказал путинист.

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В комментариях Фетисова раскритиковали за это.

"Чем ближе к кормушке, тем больший сюр в словах", "Отдай свои американские квартиры в помощь, А, кстати, где твои дети, мой бывший кумир?", "Вспомнилась древняя мудрость "дурак всегда винит других, умный всегда винит себя, но мудрый не винит никого"", ‒ подытожили они.

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Летние Олимпийские игры 2024

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Напомним, что президент Франции убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024. Эммануэль Макрон уверен, что Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже.

Позднее Россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИ. Светлана Хоркина заявила, что даже если российских гимнастов не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже, ее страна "все равно останется в топе" этого вида спорта.

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