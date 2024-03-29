Эксперт рассказал, смогут ли заявления Макрона о войсках остудить пыл Кремля

Слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной переброске войск Франции не могут остановить россиян.

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Эммануэль Макрон и Михаил Самусь / коллаж Главред, фото УНИАН

Заявление президента Франции Макрона о возможной переброске французских войск в Украину вряд ли остудят пыл путинского режима. Об этом в интервью Главреду заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Я не думаю, что сейчас есть что-то, что может остановить Россию, особенно слова. Нет таких слов, которые могли бы остановить Россию. Ситуация с Салливаном свидетельствует о том, что американцы стоят с мокрыми штанами. Американцы сдаются, а украинцы не поддаются на шантаж. Вдумайтесь, что происходит – Россия открыто говорит, что будет разрушать международные торговые связи, экономическую международную инфраструктуру, если вы не согласитесь и не будете лезть в то, как мы убиваем украинцев. На месте американцев надо было сказать, что теперь они поставляют томагавки Украине, которые будут бить по Москве, и если вы не остановитесь и будете рассказывать нам о нефти, мы поставим им ядерное оружие, и тогда сами будете разбираться с Киевом. Так надо поступать с теми бешеными псами, которые просто насмехаются над Вашингтоном. И поэтому слова Макрона не могут остановить россиян", ‒ сказал он.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

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Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхар не исключает, что французские войска будут отправлены в Украину. Он подчеркнул, что стране-агрессору России не следует ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставками оружия.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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