УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Эксперт рассказал, смогут ли заявления Макрона о войсках остудить пыл Кремля

Дмитрий Видоменко
29 марта 2024, 10:53
Слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной переброске войск Франции не могут остановить россиян.
Макрон, Самусь
Эммануэль Макрон и Михаил Самусь / коллаж Главред, фото УНИАН

Заявление президента Франции Макрона о возможной переброске французских войск в Украину вряд ли остудят пыл путинского режима. Об этом в интервью Главреду заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Я не думаю, что сейчас есть что-то, что может остановить Россию, особенно слова. Нет таких слов, которые могли бы остановить Россию. Ситуация с Салливаном свидетельствует о том, что американцы стоят с мокрыми штанами. Американцы сдаются, а украинцы не поддаются на шантаж. Вдумайтесь, что происходит – Россия открыто говорит, что будет разрушать международные торговые связи, экономическую международную инфраструктуру, если вы не согласитесь и не будете лезть в то, как мы убиваем украинцев. На месте американцев надо было сказать, что теперь они поставляют томагавки Украине, которые будут бить по Москве, и если вы не остановитесь и будете рассказывать нам о нефти, мы поставим им ядерное оружие, и тогда сами будете разбираться с Киевом. Так надо поступать с теми бешеными псами, которые просто насмехаются над Вашингтоном. И поэтому слова Макрона не могут остановить россиян", ‒ сказал он.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

видео дня

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхар не исключает, что французские войска будут отправлены в Украину. Он подчеркнул, что стране-агрессору России не следует ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставками оружия.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Эммануэль Макрон Михаил Самусь война России и Украины
Реклама

Главное за день

Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

12:43 Украина
"Станет для них роковым городом": Сырский оценил риск нового наступления РФ на Харьков

"Станет для них роковым городом": Сырский оценил риск нового наступления РФ на Харьков

12:24 Украина
Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий Богданов

Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий Богданов

12:00 Интервью
Все главные новости

Популярное

«Она не рожала»: молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом 27040

"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам 16810

Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам

5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков 15656

5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков

У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь 12575

У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь

Последние новости

12:52

"Блюстители развонялись": Андрей Макаревич феерично врезал россиянам

12:43

Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

12:37

Пела "Гей, соколи": украинку-звезду "Звездных войн" "поймали" в поезде "Укрзалізниці"

12:36

Том Круз расстался с россиянкой из-за ее бывшего мужа

12:24

"Станет для них роковым городом": Сырский оценил риск нового наступления РФ на Харьков

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
12:00

Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий БогдановВидео

11:55

Церковный праздник 30 марта: что запрещено делать в родительскую субботу

11:47

Совсем другая: бывшая жена Мурата Налчаджиоглу поразила внешним видом

11:44

"Вернули больше, чем потеряли": Сырский рассказал, смогут ли ВСУ сдержать натиск РФ

Реклама
11:29

"Может быть конец мая-июнь": Зеленский оценил слухи о новом русском наступлении

11:08

Люди без света: ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях

10:56

"Достаточно людей": Сырский рассказал, сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ

10:53

Эксперт рассказал, смогут ли заявления Макрона о войсках остудить пыл Кремля

10:38

"Держит в заложниках 42 млн человек": помощь Украине зависит от верного Трампу Джонсона - CNN

10:37

Китайский гороскоп на завтра 30 марта: Кроликам - разочарование, Змеям - богатство

10:04

Какие доллары не возьмут в банках и обменных пунктах: в НБУ объяснили

10:03

В России с инсультом госпитализировали популярного ведущего

10:00

"Не нужно прощаний этих душных": Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне

09:59

"РФ проводила разведку": в ВСУ рассказали о подготовке россиян к массированной атаке

09:45

Гороскоп на завтра 30 марта 2024: Весам - совет от друга, Девам - соперничество

Реклама
09:21

Настоящая весна придет быстро: подробный прогноз погоды в Украине на апрель 2024

09:04

Что меняется с 1 апреля: индексация пенсий, повышение зарплаты-минималки и тариф на коммуналку

08:59

Армия России несет большие потери бронетехники: в ISW назвали ожесточенные направления

08:57

Ракетный удар РФ по Украине 29 марта: силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели

08:10

Москва предложит обменять Белгородскую область на Крыммнение

07:59

У ВСУ нехватка оружия: в ISW раскрыли, на сколько продвинулась РФ с начала 2024 года

07:36

РФ массированно атаковала объекты энергетики: в Укрэнерго раскрыли последствия

07:25

Найти ноль среди букв О сможет только человек с орлиным зрением: непростая загадка

06:10

Очень запутанный у нас путь к победемнение

05:18

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

05:10

Есть много небрагоприятных дней: каким знакам зодиака нужно быть острожнымиВидео

04:32

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо

04:00

Все, как с Джигурдой: Волочкова пригласила своего нового избранника в гости

03:25

Головоломка для любителей футбола: нужно найти все мячи всего за 20 секунд

02:40

Польется рекой: как выжать сок из лимона за считанные секунды - простой метод

02:00

Красотка-жена Райана Гослинга призналась, почему бросила карьеру в кино

01:30

Ничего от папы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске

28 марта, четверг
23:40

"Врежет" почти 5-балльный шторм: Украину накроет трехдневная магнитная буря

22:56

Официально невеста: 48-летняя певица впервые выходит замуж

22:39

Вперед, мамочка: Ребрик показала дерзкий образ через две недели после родов

Реклама
22:35

Он у меня не спрашивал: певица Alyosha прокомментировала решение мужа служить в армии

22:31

В Украине снова тревога: Россия выпустила "Шахеды"

21:59

"Позитива там нет": названы населенные пункты, из которых следует эвакуироваться

21:38

"Его нужно сделать нежизнеспособным": на росТБ проболтались о планах на ХарьковВидео

21:03

У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь

20:48

Сбили со второй ракеты: в сети появились подробности крушения Су-27 россиян

20:32

Положинский оказался под капельницей и испугал поклонников своими глазами

20:08

Кто такой "Николаевский Ванек": Ким впервые рассказал об этом человекеВидео

19:32

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

19:31

Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять