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В Минэнерго говорят о новом тарифе: почему цену для населения могут увечилить

Дмитрий Видоменко
10 мая 2024, 22:53
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В Кабмине уже обсуждают повышение тарифов на электроэнергию. Финальное решение еще не принято, однако, вероятно, свет для украинцев все-таки подорожает.
Тариф, свет
Тариф на свет - в Минэнерго признали планы на повышение / коллаж Главред, фото УНИАН

В Кабинете министров Украины уже обсуждают грядущее повышение тарифов на электроэнергию. Финальное решение еще не принято, однако, вероятно, электричество для бытовых потребителей в стране все-таки подорожает. Об этом сообщила замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, повышение тарифа необходимо для того, чтобы Украина прошла через отопительный сезон 2024/2025.

"Мы обсуждаем в том числе повышение тарифов", – сказала чиновниця, говоря о состоянии энергосистемы Украины после российских атак.

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По словам Гринчук, решение о повышении тарифов на свет для бытовых потребителей в Украине еще не принято. Пока что в Кабмине анализируют возможности и состояние энергетических предприятий страны.

Кроме того, говорит замминистра, власти Украины подсчитывают все доступные финансовые ресурсы для подготовки энергетики к зиме, в том числе помощь от международных партнеров. Однако избежать роста сумм в квитанциях, по всей вероятности, не выйдет.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", – подытожила Гринчук.

Что такое жилищное-коммунальные услуги?

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Минэнерго свет тарифы на электроэнергию война России и Украины
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