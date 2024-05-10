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"В черепе есть план": Публицист спрогнозировал, решится ли Путин использовать ядерное оружие

Дмитрий Видоменко
10 мая 2024, 20:06
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У диктатора РФ Владимира Путина, скорее всего, есть план использовать ядерное оружие в противостоянии с западным миром, считает Александр Сотник.
Сотник, Путин, шантаж
Путин будет упорен в своем ядерном шантаже - Александр Сотник / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, УНИАН, скриншот: видео

В сознании русского диктатора Владимира Путина, скорее всего, есть план использовать ядерное оружие в противостоянии с западным миром. Об этом в интервью Главреду заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Он же упоротый. Я всегда исхожу из аксиомы, которую вывел для себя давным-давно: Россия – это такая территория, на которой население и правители всегда выбирали самый плохой вариант из возможных, делали ему апгрейд и реализовывали. В парадигме этой аксиомы я думаю, что в черепе Путина действительно есть такой план. Он на полном серьезе допускает такую возможность. Он не просто так пугает, не просто так "ножичком в подворотне размахивает", а готов пустить его в ход", ‒ сказал он.

Ядерные угрозы РФ – главные новости по теме

Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

видео дня

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Ядерный шантаж Кремля

29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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ядерное оружие шантаж Владимир Путин Александр Сотник
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