УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Причина неочевидна: вот почему на самом деле люди всегда заходят в самолет слева

Юрий Берендий
10 мая 2024, 20:01
285
Существует интересная причина, почему люди всегда садятся в самолет слева - это единственная вещь, которая не изменится, независимо от количества рейсов.
Причина неочевидна: вот почему на самом деле люди всегда заходят в самолет слева
Почему посадка на самолет всегда происходит слева - ответ на загадку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Хотя посадка на само лет может быть волнительной - а для кого-то и нервной - вы, возможно, никогда не задумывались над этим, но есть причина, почему вы всегда заходите в самолет слева.

Понятно, что самолеты с годами совершенствовались, но то, как мы садимся в самолет, никогда не менялось, и на это есть интересная причина, как объясняет Майкл Оукли, главный редактор журнала "The Aviation Historian".

Хотя коммерческие самолеты изначально были спроектированы с пассажирской дверью слева из-за традиции, сейчас это стало вопросом эффективности, сообщает Mirror.

видео дня

"Значительная часть авиационной терминологии происходит из морского дела (руль, кабина, каюта, перегородка, узлы и т.д.), и так же авиационные способы выполнения задач во многом обязаны парусному спорту. Так же, как лодки и корабли имеют левый борт - сторону судна, условно прилегающую к причалу, когда оно стоит в порту, - так же и самолеты имеют левый борт. Разумно, люди решили продолжать садиться на борт с левой (или левой) стороны", - пояснил Майкл изданию Afar.

Лодки были спроектированы таким образом из-за того, что рулевое весло было размещено на правом борту (правом борту) судна - поэтому стало нормой для пассажиров и груза загружаться на противоположный борт. Затем это перешло и на самолеты, пока United Airlines в 1930-40-х годах не разместили двери справа. Однако, поскольку все больше и больше людей использовали самолеты для путешествий, стало проще и гораздо эффективнее, когда все садились на разные самолеты с одной стороны и пользовались одними и теми же терминалами.

"Поскольку пилот сидит слева, аэропорты начали строить с воротами слева, чтобы пилот мог лучше оценить расстояние во время руления до ворот", - сказал Мэтью Буршетт, старший куратор Музея полетов в Туквиле, штат Вашингтон, по сообщению The Metro. Он добавил: "Как только появились более сложные аэропорты, и пассажиры начали использовать Jetways для того, чтобы подниматься на борт непосредственно из терминала, наземные операции стали намного проще, если каждый самолет делал то же самое в том же направлении", - отметил он.

Это также означает, что всему наземному персоналу аэропорта стало намного легче работать, они могут находиться с правой стороны и подальше от пассажиров, а пассажиры могут держаться подальше от любой техники.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

самолет Боинг
Реклама

Главное за день

РФ запускает рои дронов, потери серьезные: Плетенчук рассказал о боях за Нестригу

РФ запускает рои дронов, потери серьезные: Плетенчук рассказал о боях за Нестригу

21:48 Украина
США объявили новый пакет помощи: туда вошло много оружия

США объявили новый пакет помощи: туда вошло много оружия

21:17 Украина
Ситуация сложная, похоже на имитацию: ЦПД рассказал о наступлении РФ на Харьковщине

Ситуация сложная, похоже на имитацию: ЦПД рассказал о наступлении РФ на Харьковщине

19:15 Украина
Все главные новости

Популярное

Девчонки, я соскучился : стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину 9745

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

Несколько важных неприятных фактов для Украины 6628

Несколько важных неприятных фактов для Украины

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали 5676

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение 5452

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

Последние новости

21:48

РФ запускает рои дронов, потери серьезные: Плетенчук рассказал о боях за Нестригу

21:17

США объявили новый пакет помощи: туда вошло много оружия

21:11

Забытый салат из СССР, который был в каждом доме: рецепт с секретомВидео

20:46

Пенсии в Украине: кому в Украине их пересчитают летом "задним числом"

20:30

Настоящее чудо: в Белополье икона остановила осколок вражеского снарядаВидео

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
20:18

"Путин может потерять связь с реальностью": Жирохов о риске ядерного удара по Украине

20:06

"В черепе есть план": Публицист спрогнозировал, решится ли Путин использовать ядерное оружие

20:01

Причина неочевидна: вот почему на самом деле люди всегда заходят в самолет слева

19:57

Блефует ли Путин, угрожая ударить ядерным оружиеммнение

Реклама
19:34

Как уничтожить все яйца колорадского жука: профессор из США назвал лучший метод

19:15

Ситуация сложная, похоже на имитацию: ЦПД рассказал о наступлении РФ на Харьковщине

19:05

Налог на недвижимость 2024 - как платить и сколько за каждый "квадрат"

18:48

Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего

18:42

Зубы будут перламутрово белые: стоматолог назвал лучшее время для чистки зубов

18:10

За Аллу горой: Максим Галкин перешел на украинский язык и отреагировал на слова Гордона

17:58

"Ударит в голову" моментально: чем нельзя закусывать водку - золотое правилоВидео

17:51

Россияне "безумно" давят на позиции ВСУ: Павлюк оценил риск потери Часового Яра

17:37

Ядерные угрозы Путина: эксперт дал прогноз о катастрофических последствиях для РФ

17:03

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость

17:00

"Техника РФ может заезжать на Харьковщину": в ОГА сказали об "опасности" для Харькова

Реклама
16:56

Как правильно сделать настойку из малины: что сделать, чтобы сладость разлилась по всему телу

16:51

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникВидео

16:46

"Служба - это обязанность": посол сказал, будет ли Польша возвращать силой украинцев

16:37

Всего за 5 секунд нужно найти бабочку: загадка для тех, у кого "орлиное зрение"

16:18

В каждом саду живет почти 15 000 слизней: эксперт рассказал, как от них избавитьсяВидео

16:07

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

15:58

Мужчина превратил тусклую траву в пышный газон за 4 недели: он назвал 5 простых шагов

15:55

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

15:34

"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

15:33

Почему в Польше осень в декабре, а весна начинается не 1 марта - простое объяснениеВидео

15:31

Харьковщина под массированными ударами РФ: в ОВА описали ситуацию

15:04

В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

15:00

Потепление накрывает Украину: синоптик сказала, где будут дожди

15:00

Наступление на Харьков: Путин способен бросить больше 110 тыс. военных – эксперт

14:58

Зеленский подтвердил, что РФ начала наступление на Харьковщине

14:21

4 самых лучших способа, как избавиться от муравьев: будут обходить грядки десятой дорогой

14:07

Финал Евровидения 2024: Украину резко опустили в рейтинге - что случилось

14:04

Заноза выпадет сама без иглы и боли: бабушка поделилась проверенным методомВидео

13:46

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине – DeepState

13:41

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

Реклама
13:32

На Харьковщине была попытка прорыва обороны ВСУ: массово эвакуируют людей

13:08

Спасла себя и коллег: как София Ротару прорвала границу в Чечне - детали

13:02

Пара ночью услышала странные звуки из духовки: то, что было внутри поразило всех

12:59

"Может произойти незаметно": в Финляндии назвали главный путь к миру в Украине

12:28

Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

12:24

Как правильно - "згідна" или "згодна": почему украинцы часто путают эти словаВидео

12:19

Драма: почему король Чарльз не будет встречаться с Гарри

12:15

Бойкот начался: Наташу Королеву жестко попустили в Кремле - причина скандала

12:08

Криминальный авторитет из Броваров бросился на копов с оружием: его задержалиВидео

11:51

В РФ была Наташей, выступала в оккупированном Крыму: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять