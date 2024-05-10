Причина неочевидна: вот почему на самом деле люди всегда заходят в самолет слева

Существует интересная причина, почему люди всегда садятся в самолет слева - это единственная вещь, которая не изменится, независимо от количества рейсов.

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Почему посадка на самолет всегда происходит слева - ответ на загадку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Хотя посадка на само лет может быть волнительной - а для кого-то и нервной - вы, возможно, никогда не задумывались над этим, но есть причина, почему вы всегда заходите в самолет слева.

Понятно, что самолеты с годами совершенствовались, но то, как мы садимся в самолет, никогда не менялось, и на это есть интересная причина, как объясняет Майкл Оукли, главный редактор журнала "The Aviation Historian".

Хотя коммерческие самолеты изначально были спроектированы с пассажирской дверью слева из-за традиции, сейчас это стало вопросом эффективности, сообщает Mirror.

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"Значительная часть авиационной терминологии происходит из морского дела (руль, кабина, каюта, перегородка, узлы и т.д.), и так же авиационные способы выполнения задач во многом обязаны парусному спорту. Так же, как лодки и корабли имеют левый борт - сторону судна, условно прилегающую к причалу, когда оно стоит в порту, - так же и самолеты имеют левый борт. Разумно, люди решили продолжать садиться на борт с левой (или левой) стороны", - пояснил Майкл изданию Afar.

Лодки были спроектированы таким образом из-за того, что рулевое весло было размещено на правом борту (правом борту) судна - поэтому стало нормой для пассажиров и груза загружаться на противоположный борт. Затем это перешло и на самолеты, пока United Airlines в 1930-40-х годах не разместили двери справа. Однако, поскольку все больше и больше людей использовали самолеты для путешествий, стало проще и гораздо эффективнее, когда все садились на разные самолеты с одной стороны и пользовались одними и теми же терминалами.

"Поскольку пилот сидит слева, аэропорты начали строить с воротами слева, чтобы пилот мог лучше оценить расстояние во время руления до ворот", - сказал Мэтью Буршетт, старший куратор Музея полетов в Туквиле, штат Вашингтон, по сообщению The Metro. Он добавил: "Как только появились более сложные аэропорты, и пассажиры начали использовать Jetways для того, чтобы подниматься на борт непосредственно из терминала, наземные операции стали намного проще, если каждый самолет делал то же самое в том же направлении", - отметил он.

Это также означает, что всему наземному персоналу аэропорта стало намного легче работать, они могут находиться с правой стороны и подальше от пассажиров, а пассажиры могут держаться подальше от любой техники.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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