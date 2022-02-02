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Кренило на бок, а хвост зацепился об землю: посадка самолета при сильном ветре попала на видео

2 февраля 2022, 13:16
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Пилотам только со второго раза удалось посадить машину.

Посадка самолета в ураган попала на видео / скриншот с видео

В Великобритании пассажирский самолет с трудом удалось посадить в аэропорту "Хитроу".

Инцидент произошел когда на страну как раз налетел шторм "Корри" - скорость ветра достигла полутора сотен километров в час.

На опубликованных кадрах в Сети видно, что самолет сильно качнулся на левый бок при приближении к взлетно-посадочной полосе, задев хвостом землю.

Как сообщили в British Airways, в итоге самолет удалось посадить.

"Наши пилоты хорошо обучены управлять самолетами при любых сценариях включая экстремальные погодные условия, и наш летный экипаж благополучно посадил самолет. Все наши клиенты и экипаж высадились в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Пользователи Сети отметили, что такие инциденты не редкость, а некоторые с иронией прокомментировали видео.

"Пассажирам, стоявшим в проходе с багажом, пришлось вернуться на свои места", "У меня тоже было это дважды. Дважды в Лондоне, и это было не очень приятно... мне не хотелось летать", "Подобные вещи случаются довольно регулярно. Даже если все колеса опущены, это не значит, что вы больше не сможете взлететь из соображений безопасности. Безопасность — это все в авиации", - писали под видео.

Ранее Главред сообщал, что в Греции из-за сильного снегопада многие населенные пункты оказались отрезанными от цивилизации, а транспортное соединение заблокировано.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Великобритании ураган
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