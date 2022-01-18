Погода совсем никуда: диспетчеры разворачивают самолеты из Киева во Львов

Диспетчеры разворачивают самолеты из Киева во Львов / Львовский аэропорт имени короля Даниила Галицкого

Во вторник, 18 января нынешнего года львовский аэропорт имени короля Даниила Галицкого стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны" − из-за непогоды в столице Украины. Об этом говорится в сообщении учреждения в социальной сети Facebook.

Есть информация, что не смогли приземлиться в Жулянах и полетели во Львов уже как минимум пять пассажирских самолетов.

Не смогли приземлиться такие рейсы:

WZZ6270 из Вроцлава;

WZZ1567 из Варшавы;

WZZ6232 из Пардубицы;

WZZ6278 из Вильнюса;

WZZ6044 из Рима.

"Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", − отмечается в сообщении.

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