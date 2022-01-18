Погода совсем никуда: диспетчеры разворачивают самолеты из Киева во Львов

Есть информация, что не смогли приземлиться в Жулянах и полетели во львовский аэропорт имени короля Данила уже как минимум пять пассажирских самолетов.
Во вторник, 18 января нынешнего года львовский аэропорт имени короля Даниила Галицкого стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны" − из-за непогоды в столице Украины. Об этом говорится в сообщении учреждения в социальной сети Facebook.
Есть информация, что не смогли приземлиться в Жулянах и полетели во Львов уже как минимум пять пассажирских самолетов.
Не смогли приземлиться такие рейсы:
- WZZ6270 из Вроцлава;
- WZZ1567 из Варшавы;
- WZZ6232 из Пардубицы;
- WZZ6278 из Вильнюса;
- WZZ6044 из Рима.
"Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", − отмечается в сообщении.
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