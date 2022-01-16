Весна уже в феврале: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимы

В Украине прогнозируют потепление в феврале / liveinternet.ru

В Украине прогнозируется зима с осадками и короткими периодами не слишком трескучих морозов, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

В интервью для Газеты Волынь он также анонсировал теплое начало весны.

Погода в январе

Вторая декада первого месяца нового года начнется непродолжительным похолоданием. А дальше термометр днем будет показывать 0 градусов Цельсия, ночью будет немного холоднее. Закончится этот промежуток умеренными осадками. В последние десять дней января тоже не стоит ожидать сильных морозов. Правда, внутри этой декады температура немного снизится. Небольшие осадки усилятся на 1-2 дня.

Погода в феврале

В начале месяца усилятся осадки. А поближе к концу декады температура начнет подниматься. Поэтому вторая десятидневка будет чуть ли не весенней. Только день-два в этом промежутке ожидаются действительно холодными. Потепление заденет последнюю декаду февраля, а дальше столбик термометра снова опустится.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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