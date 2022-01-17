Львов засыпал сильный снегопад и постиг мощный ветер: атмосферные кадры

Осадки стали уникально крупными.
Прогнозы синоптиков сбылись и 17 января на Львов обрушился сумасшедший снегопад с мощными порывами штормового ветра.
Крупный снег шел почти с самого утра, поэтому к вечеру он уже засыпал весь город. Однако ветер со скоростью 25–28 метров в секунду не дал возможности полностью насладиться снегопадом.
В Сети пишут, что осадки начали покрывать улицы города примерно в 11:00. Люди, которые были дома радовались им, а вот те, кого снег застал на улице, в восторге не были.
Также синоптики предупреждали, что под угрозой могло оказаться функционирование предприятий энергетики, связи, строительства и коммунального хозяйства. Но по состоянию на 17:00 сообщений об обесточивании или аварийных ситуациях, связанных со снегопадом, не было.
Напомним, во Львове вечером 14 января, зафиксировано редкое погодное явление. В городе выпал ледяной снег, несколько раз ударила молния и был гром.
Также ранее украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский засыпало рекордным трехметровым слоем снега. Это прозошло впервые за 20 лет.
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