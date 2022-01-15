Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фото

Станцию Академик Вернадский засыпало трехметровым слоем снега / facebook.com/AntarcticCenter

Украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский впервые за 20 лет засыпало рекордным трехметровым слоем снега.

В Facebook Национальный Антарктический научный центр сообщил, что начала нового года осадки не прекращались и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.

"У них начались активные физические тренировки на свежем воздухе", - сказано в сообщении.

На данный момент почти откопан жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.

"Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание": надо освободить площадь вокруг склада для его расширения. Кстати, к работе присоединились и французские гости, недавно приехавшие на "Вернадский" для проведения исследований", - добавили в центре.

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Напомним, во Львове вечером 14 января, зафиксировано редкое погодное явление. В городе выпал ледяной снег, несколько раз ударила молния и был гром.

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