Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фото

Полярники откапываются.
Украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский впервые за 20 лет засыпало рекордным трехметровым слоем снега.
В Facebook Национальный Антарктический научный центр сообщил, что начала нового года осадки не прекращались и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.
"У них начались активные физические тренировки на свежем воздухе", - сказано в сообщении.
На данный момент почти откопан жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.
"Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание": надо освободить площадь вокруг склада для его расширения. Кстати, к работе присоединились и французские гости, недавно приехавшие на "Вернадский" для проведения исследований", - добавили в центре.
Напомним, во Львове вечером 14 января, зафиксировано редкое погодное явление. В городе выпал ледяной снег, несколько раз ударила молния и был гром.
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