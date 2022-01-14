Очень редкое погодное явление: на Львов обрушился ледяной снег и ударила молния с громом

Непогода во Львове / Скриншот

Во Львове вечером в пятницу, 14 января, зафиксировано редкое погодное явление. В городе выпал ледяной снег, несколько раз ударила молния и был гром.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua, непогода прошла в 19:50 и продлилась несколько минут. Осадки полностью прекратились в 20:20.

"Сидела у окна, увидела что-то похожее на молнию, а потом услышала звуки с улицы, как будто это падает град или что-то похожее на ледяной дождь или снег. А потом снова была молния и звук грома. Еще такого посреди января не видела", – рассказала жительница Шевченковского района города.

Читайте такжеВ Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассыА депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич стал свидетелям такого же явления в центре города.

"Центр Львова: снегопад, гром с молнией, температура +1", - написал он в Facebook.

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Данную информацию подтвердили в комментариях к посту.

Отметим, метеорологи утверждают, что зимняя гроза - очень редкое явление, которое называется котловиной с холодным фронтом.

Напомним, 14 января практически по всей территории Украины пронесся шквальный ветер, который вырывал деревья с корнями, калечил людей, разбивал автомобили и срывал крыши зданий.

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