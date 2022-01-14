Непогода в Киеве: дерево упало на поликлинику, а рекламный щит разбил авто

Дерево в Киеве упало прям на поликлинику

В пятницу, 14 января, в столице бушевал сильный вечер, который повалил старую липу вблизи детской поликлиники Подольского района города по ул. Копыловская 1/7, сообщает местная жительница в Facebook.

Под деревом в момент падения не оказались людей, но на фото видно, что дерево заблокировало один из выходов из поликлиники и может повредить крышу.

Из-за сильных порывов ветра падают не только деревья, но и опускаются флаги. Главный флаг Украины приспустили, чтобы уберечь полотнище от повреждений.

"С 10:00 14 января мы приспускаем флаг из-за ухудшения погоды в Киеве. Ожидается шквальный ветер с сильными порывами, который может значительно повредить полотнище флага. После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно – 17 января", – заявил Вячеслав Непоп на официальном портале Киева.

Кроме этого, в Киеве мощный ветер сорвал рекламный щит и отбросил на автомобиль, разбив лобовое стекло, а также привел к обрыву линий электропередач, что затруднило движение транспорта, сообщает Оперативный

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Сегодня на Позняках на улице Елены Пчелки в Дарницком районе столицы порывом ветра вырвало рекламный щит, после чего конструкция ударила припаркованную возле бетонного забора легковушку Mini и разбила лобовое стекло в машине.

На опубликованных фото видно, что рекламное объявление было закреплено на металлическую подставку-раму.

После удара на лобовом стекле образовалась обширная "паутина". К счастью, рядом никого из прохожих не было - хотя машина стояла возле жилых домов - и от "полета" конструкции люди не пострадали.

Также сегодня на улице Глубочицкой, 32, в Подольском районе произошел обрыв ЛЭП.

"На месте работает аварийная служба, но уже образуется пробка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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