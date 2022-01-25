Греция утонула в снегу: в стране бушуют метели

Снегопад в Греции / Соцсети

Центральные регионы Греции постиг ураган Элпис. Он вызвал мощные снегопады и метели.

Остров Эвия и полуостров Пелион засыпаны снегом. Практически то же самое и со всеми поселками муниципалитетов Кюми и Аливери, которые утопают в осадках, пишет Greek Reporter.

Кроме того, ветреная погода охватила муниципалитет Каристос и часть северных районов, в Эдипсосе.

Полиция уже запретила движения грузовиков более 3,5 тонн по дорогам острова.

Также из-за экстремальных погодных условий транспортное соединение заблокировано, а некоторые поселки остались отрезанными от цивилизации.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет холодной и снежной. Во всех областях, кроме центральных, синоптики прогнозируют снег и пасмурное небо. В Укргидрометцентре отмечают, что морозы все еще не намерены отступать из Украины. В западных регионах ночью температура воздуха опустится до -17 градусов 25 января, а в некоторых районах и до -22.

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