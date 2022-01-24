В Украину идут морозы до -22 и новая волна снегопадов

Ночь на 25 января будет самой холодной на западе.
Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной и снежной. Во всех областях, кроме центральных, синоптики прогнозируют снег и пасмурное небо.
В Укргидрометцентре отмечают, что морозы все еще не намерены отступать из Украины. В западных регионах ночью температура воздуха опустится до -17 градусов 25 января, а в некоторых районах и до -22.
Ночь на 25 января будет самой холодной на Западе. После морозной ночи температура воздуха резко поднимется до нуля.
Во Львове же будет -13...-15 градусов, а на Волыни – -10...-12 градусов.
Днем в Закарпатье столбики термометров поднимутся до -6...-8 градусов, а в Буковине – -1...-3 градусов.
На Востоке температура воздуха будет днем -2...-4 градусов. Днем и ночью будет падать снег. Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В центральных регионах синоптики прогнозируют морозную погоду – -4...-6 градусов. Существенных осадков не будет. Однако на дорогах в столице прогнозируют гололедицу.
Прогноз погоды в городах Украины
- Ужгород – -6...-8
- Львов – 0...-2
- Ивано-Франковск – 0...-2
- Тернополь – 0...-2
- Черновцы – -1...-3
- Хмельницкий – -2...-4
- Луцк – 0...-2
- Ровно – 0...-2
- Житомир – -3...-5
- Винница – -3....-5
- Одесса – -2...-4
- Николаев – -3...-5
- Херсон – -3...-5
- Симферополь – -2...-4
- Кропивницкий – -4...-6
- Черкассы – -4...-6
- Чернигов – -4...-6
- Сумы – -5...-7
- Полтава – -4...-6
- Днепр – -4...-6
- Запорожье – -3...-5
- Донецк – -2...-4
- Луганск – -2...-4
- Харьков – -5...-7
- Киев – -5...-7
Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.
Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.
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