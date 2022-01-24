В Украину идут морозы до -22 и новая волна снегопадов

Погода в Укарине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной и снежной. Во всех областях, кроме центральных, синоптики прогнозируют снег и пасмурное небо.

В Укргидрометцентре отмечают, что морозы все еще не намерены отступать из Украины. В западных регионах ночью температура воздуха опустится до -17 градусов 25 января, а в некоторых районах и до -22.

Ночь на 25 января будет самой холодной на Западе. После морозной ночи температура воздуха резко поднимется до нуля.

Во Львове же будет -13...-15 градусов, а на Волыни – -10...-12 градусов.

Днем в Закарпатье столбики термометров поднимутся до -6...-8 градусов, а в Буковине – -1...-3 градусов.

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На Востоке температура воздуха будет днем ​​-2...-4 градусов. Днем и ночью будет падать снег. Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В центральных регионах синоптики прогнозируют морозную погоду – -4...-6 градусов. Существенных осадков не будет. Однако на дорогах в столице прогнозируют гололедицу.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – -6...-8

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – -3...-5

Винница – -3....-5

Одесса – -2...-4

Николаев – -3...-5

Херсон – -3...-5

Симферополь – -2...-4

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -4...-6

Сумы – -5...-7

Полтава – -4...-6

Днепр – -4...-6

Запорожье – -3...-5

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -5...-7

Киев – -5...-7

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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