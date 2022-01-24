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В Украину идут морозы до -22 и новая волна снегопадов

24 января 2022, 22:58

Ночь на 25 января будет самой холодной на западе.

погода
Погода в Укарине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной и снежной. Во всех областях, кроме центральных, синоптики прогнозируют снег и пасмурное небо.

В Укргидрометцентре отмечают, что морозы все еще не намерены отступать из Украины. В западных регионах ночью температура воздуха опустится до -17 градусов 25 января, а в некоторых районах и до -22.

Ночь на 25 января будет самой холодной на Западе. После морозной ночи температура воздуха резко поднимется до нуля.

Во Львове же будет -13...-15 градусов, а на Волыни – -10...-12 градусов.

Днем в Закарпатье столбики термометров поднимутся до -6...-8 градусов, а в Буковине – -1...-3 градусов.

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На Востоке температура воздуха будет днем ​​-2...-4 градусов. Днем и ночью будет падать снег. Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В центральных регионах синоптики прогнозируют морозную погоду – -4...-6 градусов. Существенных осадков не будет. Однако на дорогах в столице прогнозируют гололедицу.

Прогноз погоды в городах Украины

  • Ужгород – -6...-8
  • Львов – 0...-2
  • Ивано-Франковск – 0...-2
  • Тернополь – 0...-2
  • Черновцы – -1...-3
  • Хмельницкий – -2...-4
  • Луцк – 0...-2
  • Ровно – 0...-2
  • Житомир – -3...-5
  • Винница – -3....-5
  • Одесса – -2...-4
  • Николаев – -3...-5
  • Херсон – -3...-5
  • Симферополь – -2...-4
  • Кропивницкий – -4...-6
  • Черкассы – -4...-6
  • Чернигов – -4...-6
  • Сумы – -5...-7
  • Полтава – -4...-6
  • Днепр – -4...-6
  • Запорожье – -3...-5
  • Донецк – -2...-4
  • Луганск – -2...-4
  • Харьков – -5...-7
  • Киев – -5...-7

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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