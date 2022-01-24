Заморозит и завалит снегом: украинцам рассказали, где и когда ударит -21°

В Украине прогнозируют суровые морозы / vlasti.net

Начавшаяся неделя в Украине будет характеризоваться морозной погодой со значительными снегопадами, местами ожидаются метели и снежные заносы.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в большинстве областей на дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

Прогноз погоды на 26 января

В большинстве областей пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -10...-5 °С, в Карпатах и восточных областях -16...-11 °С.

Прогноз погоды на 27 января

В западных областях ожидается снег, днем с переходом в мокрый снег, слабое налипание мокрого снега. Небольшой снег также пройдет на крайнем востоке страны. "В центральных, северных и восточных областях ночью -15...-10 °С, на Сумщине до -20 °С; в западных областях -7...-2 °С. Днем в западных областях температура будет колебаться около 0 °С, на остальной территории -7...-2 °С", - рассказал синоптик.

Прогноз погоды на 28 января

Атмосферный фронт, связанный с циклоном над странами Балтии, принесет в западные и северные регионы новую порцию снега и мокрого снега. В ночное время на Левобережье Украины ожидается морозно: -16...-11 °С, в Харьковской и Луганской областях до -21 °С. В западных и юго-западных областях заметно теплее: -7...-2 °С. Днем ожидается оттепель на западе и юге страны: -1...+4 °С. В восточных областях задержится холодная воздушная масса с температурами -8...-3 °С.

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Прогноз погоды на выходные

В большинстве областей Украины ожидается выпадение снега и мокрого снега. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -8...-3 °С, в дневной -3...+2 °С.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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