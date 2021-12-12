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Зима века: украинцев удивили прогнозом с неожиданной аномалией

12 декабря 2021, 20:28

Вера Балабух рассказала о погоде до конца зимы в Украине.

сосульки, оттепель
/ УНИАН

В ближайшие сутки погоду большинства областей Украины будет определять влажная воздушная масса, в связи с чем на большей территории страны ожидаются осадки.

В понедельник, 13 декабря, в западных областях Украины снег (ночью местами значительный), в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

В северных, большинстве центральных и южных областей дождь (на севере местами с мокрым снегом), в восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла, в восточных областях ночью 1-5° мороза, в южной части днем 5-10° тепла.

В Киеве в понедельник дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 2-4° тепла.

Какую ждать погоду до конца зимы

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух в интервью на телеканале ГИТ, в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

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Она не согласно с многочисленными прогнозами о том, что Украине грозит самая суровая зима.

"Ожидается - январь-февраль могут быть где-то на два, а возможно, и на три градуса теплее обычного, чем они были в течение последних тридцати лет. А мы помним, что этот период был достаточно теплым в Украине. И зимы были достаточно теплыми", - добавила Балабух.

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прогноз погоды Погода в Украине Вера Балабух
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