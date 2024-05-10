Пенсии в Украине: кому в Украине их пересчитают летом "задним числом"

В Украине с 1 июня перечислят пенсии тем, кто продолжил работу на заслуженном отдыхе и выполнил несколько условий.

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Кому за считаные недели пенсии в Украине повысят "задним числом" / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с 1 июня 2024 года перечислят пенсии тем, кто продолжил работу на заслуженном отдыхе и выполнил несколько условий (причем размер надбавки будет зависеть от зарплаты и стажа). Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Согласно данным Пенсионного фонда в Украине из 10,4 млн пенсионеров работать продолжат 2,7 млн. Соответственно, они ежемесячно увеличивают свой стаж, поэтому и пенсию им со временем должны индексировать. Но такой перерасчет происходит только раз в два года и при условии, что по состоянию на апрель таким люди переработали "минимум" 24 месяца стажа.

К примеру, если у человека 35 лет трудового стажа и расчетный размер пенсии составляет 7 тысяч грн, то после повышения ваша пенсия составит 7,4 тысячи грн. Кроме того, он получит дополнительно 800 грн за апрель и май. Если же его пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тысяч грн, то после повышения он получит уже 10 571 грн (а еще 1142 грн получит за май и апрель).

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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