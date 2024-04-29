Украинцам за границей пенсии будут давать иначе: кого это зацепит

Рада приняла закон, который регулирует вопрос о трудовом стаже, полученном за границей. Можно ли в таком случае рассчитывать на пенсию.

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Как будут назначать пенсии украинцам за границей?/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Парламентом принят документ по поводу пенсий для украинцев, которые работают за границей или на временно оккупированных территориях. Соответствующий законопроект №9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины" был принят Радой за основу и в целом.

Как сообщает портал "На пенсии", украинцам, которые работали за границей, будут засчитывать трудовой стаж, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении. Таким образом они получат право на назначение пенсии в Украине.

По данным Министерства социальной политики, принятие закона решает сразу несколько проблемных вопросов по назначению пенсий, которые возникли у украинцев из-за начала полномасштабной войны. В частности — проблемы начисления стажа украинцам, которые были вынуждены переехать в другие страны, а также украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях.

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Кто получил право на назначение пенсии

Граждане Украины, которые работали за границей.

Раньше при отсутствии пенсионного договора между Украиной и страной, в которой работал человек, полученный в этой стране трудовой стаж не учитывался, а значит человек терял право на назначение пенсии в Украине.

Теперь трудовой стаж будет учитываться для определения времени выхода на пенсию в Украине. То есть после возвращения в Украину человек сможет оформить пенсию после достижения 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному фонду Украины документ, подтверждающий работу вне границ Украины.

При этом для исчисления размера пенсии будут учитывать лиши взносы в Пенсионный фонд (ЕСВ), уплаченные в Украине.

Не будут учитывать стаж, приобретенный в России после 2014 года. Согласно новому закону, в страховой стаж с 19 февраля 2014 года не будут засчитывать периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти страны РФ.

Украинцы, переехавшие в Украину с временно оккупированного Крыма.

Из-за прекращения контактов и документооборота между Украиной и РФ обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка, невозможен. Из-за этого многие украинцы не могли оформить пенсию.

Теперь подтверждений о трудовом стаже от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется. Крымчанам достаточно подать заявление о желании получать пенсию в Украине, в котором отметить, что пенсию в Крыму они не получают. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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