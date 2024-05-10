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"Служба - это обязанность": посол сказал, будет ли Польша возвращать силой украинцев

Руслана Заклинская
10 мая 2024, 16:46
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Если в стране идет война, надо защищаться, однако не все готовы это делать, заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы.
'Служба - это обязанность': посол сказал, будет ли Польша возвращать силой украинцев
Посол Польши в Украине прокомментировал возвращение мужчин в Украину / Колаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Польша не исключает возможности оказания помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые находятся в Польше или других европейских странах. Однако этот вариант развития событий маловероятен. Об этом заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью "Укринформ".

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет. Германия уже заявила, что такие мужчины могут оставаться, даже если у них нет действительных проездных документов", - сказал посол.

По его словам, Польша оказалась в другой ситуации по сравнению с некоторыми западными странами, поскольку в стране проживает несколько миллионов украинцев. Ярослав Гузы заявил, что польское правительство хорошо понимает ситуацию, в которой находится Украина. Он отметил, что во время войны необходимо защищать свою страну, однако не все готовы выполнить этот долг.

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"Помню, как в начале полной масштабной войны много украинских мужчин возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы", - добавил Ярослав Гузы.

Посол также отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от текущей военной обстановки, которая остается сложной.

"Мое личное мнение - это обязанность (служба в армии, - ред.). Но мое личное мнение не означает, что я советовал бы кому-то заставлять воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину", - сказал дипломат.

Кто такой Ярослав Гузы?

Ярослав Гузы (пол. Jarosław Guzy, род. 31 декабря 1955, Краков, Польша) - польский историк, журналист и дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине с 19 октября 2023 года, пишет Википедия.

Вопрос возвращения мужчин в Украину - позиция Польши

Напомним, 23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом. 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев. Мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине, поскольку за границу их больше не будут пересылать.

Вскоре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. Вслед за Польшей министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна также рассмотрит возможность помощи Украине в возвращении мужчин. Однако Германия позволила украинским мужчинами оставаться в стране, даже с недействительными документами.

Посол Украины в Польше Василий Зварич рассказал, что украинским мужчинам не обязательно возвращаться в Украину. Обновить свои данные можно через электронный кабинет или в консульствах.

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