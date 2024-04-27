'Нам нужны люди': посол разъяснил ситуацию с мужчинами призывного возраста в Польше

Обязанность перед родиной есть у каждого гражданина, независимо от того, где он находится, заявил посол Украины в Польше.

https://glavred.info/ukraine/nam-nuzhny-lyudi-posol-razyasnil-situaciyu-s-muzhchinami-prizyvnogo-vozrasta-v-polshe-10560989.html Ссылка скопирована

Украина использует каждую возможность для победы в войне / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Украина не обращалась к Польше с просьбой вернуть украинских мужчин призывного возраста на родину. Мужчинам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы стать на воинский учет. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью TVN 24.

На вопрос нужна ли будет Украине помощь в транспортировке тех граждан, у которых заканчивается право на проживание в Польше, Зварич ответил, что пока Киев не обращался с такой просьбой к польской стороне. Однако он подчеркнул, что Украина использует каждую возможность для победы в войне.

"Мобилизация не является чем-то новым во время войны. Очевидно, что нам нужны люди. Речь идет о двух вещах: справедливость и долг. Справедливость по отношению к тем солдатам, которые сидят в окопах и они должны знать, что у них будет передышка. Что будет ротация", - сказал посол. видео дня

По его словам, долг перед Родиной есть у каждого гражданина, независимо от того, где он находится. В то же время посол отметил, что данные о количестве украинцев призывного возраста за рубежом являются очень приблизительными.

"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", - рассказал Зварыч.

Относительно решения Берлина, по которому украинские мужчины призывного возраста могут оставаться в Германии с недействительными паспортами, Зварич отметил, что "это суверенное решение каждой страны, как вести себя с гражданами других стран".

"Мы не можем никого заставить. Для нас главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", - подчеркнул посол и добавил, что людям "нечего бояться".

Зварич также отметил, что решение о возможном возвращении призывников в страну еще не принято, но его следует ожидать в ближайшее время.

Он пояснил, что, прием новых заявлений от мужчин призывного возраста временно приостановили, чтобы технически подготовиться. Когда закон вступит в силу, будет существовать механизм, который позволит украинским мужчинам обновить свои данные, вероятно, дистанционно. Таким образом, это не потребует их физического возвращения в Украину.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Ограничения для мужчин за границей - вопрос их возвращения в Украину

Напомним, 23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом. 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев. Мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине, поскольку за границу их больше не будут пересылать.

Вскоре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. Вслед за Польшей министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна также рассмотрит возможность помощи Украине в возвращении мужчин.

Кроме этого, Министерство науки и высшего образования Польши рассмотрит ситуацию с украинскими студентами, которые учатся в стране, в связи с принятием Украиной закона о мобилизации. Министр Дариуш Вечорек отметил, что этот вопрос будет обсудят с МИД Польши и МОН Украины.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред