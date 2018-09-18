Михайлово чудо-2018: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции

На этой неделе православные отмечают Михайлово чудо и Рождество Богородицы / cpv.ru

На этой неделе православные отмечают сразу два великих церковных праздника – сначала Михайлово чудо-2018, а потом еще и Рождество Пресвятой Богородицы.

Оба праздника Церковь установила в IV веке. Причем Рождество Богородицы является праздником двунадесятым, то есть одним из 12 самых важных после Пасхи торжеств в православии.

Михайлово чудо: когда праздник

Праздник, призванный напомнить верующим о чуде архангела Михаила в Хонех (Колоссах) – когда архангел чудесным образом явился и спас от нападений язычников храм, установленный в его честь – отмечается 19 сентября.

В народе он по-простому называется Михайлово чудо, церковное же название – "Воспоминание чуда Архистратига Михаила".

Также у архангела Михаила есть еще один важный праздник: 21 ноября празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Это день памяти всех архангелов и ангелов, сотворенных Господом Богом совершенными и которых Он наделил великими дарами.

Архангел Михаил: в чем помогает

Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом, он защищает души умерших и охраняет врата рая. Считается, что Архангел Михаил помогает тем, кто нуждается:

в исцелении;

в решении сложных жизненных вопросов;

в помощи в пути;

в помощи, если пострадали от войны или стихийного бедствия.

Архангел Михаил. Икона

Молитва Архангелу Михаилу о защите

Читайте такжеУроки православия или религиозная этика. У Филарета объяснили, что нужно украинской школеО святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва Архистратигу Михаилу (ежедневная)

Господи, Боже Великий, Царю безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах перед лицом ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Архистратиже, шестокрылый первый княже, воевода Небесных Сил – Херувим и Серафим и всех святых.

О Угодный Михаиле Архангеле! Хранителю неизреченный, буди нам великий помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустынях, на распутьях, на реках и на морях тихое пристанище.

Читайте такжеСвященник пояснил необходимость женщинам покрывать голову в церквиО, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести лукавыя диавольския, егда услышишь нас, грешных (имя), молящихся Тебе, призывающих имя Твое Святое, ускори на помощь нам и услыши молитву нашу.

О Великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся нам, силою Честнаго и Животворящего Небесного Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы, святых Ангелов и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святаго великого Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, святаго Андрея Юродивого, святых великомучеников Никиты и Евстафия, святых Царственных страсторерпцев, преподобных отец и святых святителей и мучеников и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Помоги нам, грешным рабам Твоим (имя), избави нас от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти, от всякого зла и от врага льстивого, и от бури поносимыя, и от лукаваго избави нас, великий Михаиле Архангеле Господень, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Михайлово чудо: что нельзя делать в этот день

По традиции в этот день категорически воспрещается:

работать, а то Бог покарает – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п.;

ссориться и ругаться: в старину в этот день принято было проводить обряд замирения между поздоровевшими, и если помирить удавалось – это отмечали широко и радостно. Со временем традиция забылась, но запрет на ссоры остался;

голову мыть – считается, что иначе ум весь смоется;

делать крупные покупки – в старину верили, что радости такие приобретения не принесут;

выбрасывать остатки еды – их раздавали бездомным людям или животным;

в лес ходить, но именно за черникой – считалось, что в этот день эту ягоду топчет дьявол.

Михайлово чудо: что нужно делать

Этот день лучше провести в молитвах и спокойствии. И если с кем-то в ссоре – то, воспользовавшись положительной энергетикой дня, попробовать помириться с этим человеком.

Также в старину незамужние девушки гадали в этот день на пироге: кому достанется кусок с запеченным в нем кольцом, та непременно выйдет замуж в этом году.

А еще наши предки верили, что загаданное в Михайлов день желание сбудется неприменно.

Михайлово чудо: приметы

Считается, что в Михайлов день бывают первые заморозки. К тому же большинство примет дня связано как раз с погодой: