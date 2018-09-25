"Ура, зима пришла!": в соцсетях показали фото первого снега в Украине

Как и предупреждали синоптики, в Украине, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области, уже выпал первый снег. Да так и не растаял.

Снимками снежного покрова поделились на своей странице в Facebook спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сегодня утром они уточнили, что снег идет до сих пор: "По состоянию на 7:20. 25.09.2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер Вост. С-В 5-6 м/с. Температура воздуха -5°С".

В комментариях люди пишут: "Наконец-то!", "Йоху, дождались", "Лето кончилось", "Осень пришла, а на Черногору – зима", "Красота", "Ура, зима пришла!" и т.п.

Тем временем, украинцам обещают потепление в середине недели. В пятницу, 28 сентября, днем будет солнечно, температура воздуха достигнет +20 градусов.

Напомним, из-за непогоды в Украине в семи областях были обесточены 205 населенных пунктов, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.