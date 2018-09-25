В Карпатах выпал первый снег: опубликовано фото

Снег в Карпатах / Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В украинских Карпатах на горе Пип Иван 24 сентября зафиксировали первый в этом сезоне снег.

"По состоянию на 18:15 24.09.2018 на г. Пип Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/сек", - говорится в сообщении на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

В сообщении сказано, что температура воздуха в регионе составляет 0°С.

"Лето закончилось", "Вовремя выехала", "Красота", "Началось", "Ура, зима пришла", "Это только репетиция", - прокомментировали пользователи запись.

/ Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как ранее сообщалось, погода в Украине 25 сентября подложила украинцам небольшую "метеосвинью": в ночь на вторник на западе, а в ночь на среду уже по всей стране ожидаются первые заморозки.