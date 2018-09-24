"Щорс" несет в Украину заморозки и мокрый снег: назван самый приятный и неприятный день этой недели

Мокрый снег ожидается на Закарпатье / tsn.ua

Погода в Украине 25 сентября подложила украинцам небольшую "метеосвинью": в ночь на вторник на западе, а в ночь на среду уже по всей стране ожидаются первые заморозки.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook: "С Атлантики поджимает антициклон со странным именем Schorse (чуть ли не Щорс, но знатоки немецкой нам подскажут, как правильно). Антициклон выметет осадки и облачность с Украиной, прогонит циклон, а тогда ясное небо будет способствовать образованию заморозков".

Читайте такжеОпасный ураган, а в октябре – +25 градусов: когда ждать первого снега в УкраинеНемного отсрочивает приход заморозков Госслужба по ЧС: "Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3 градуса".

При этом в ближайшие дни ожидается похолодание, порывистый ветер и даже первый мокрый снег.

Впрочем, в середине недели украинцев ждет небольшая синоптическая "передышка".

Погода в Украине 25 сентября во всех регионах

Погода в Украине 25 сентября будет влажной и облачной. Впрочем, дожди обещают большей частью небольшие. А вот в Карпатах вероятен мокрый снег.

Температура воздуха во вторник днем опустится до + 10-15 градусов. И дальше, судя по прогнозу Укргидрометцентра, будет еще падать – до четверга-пятницы, когда ожидается небольшое потепление. Впрочем, на выходных украинцев снова ждут "дождевая и холодная пакость".

Погода в Киеве 25 сентября

Погода в Киеве 25 сентября будет облачной, высока вероятность осадков. Температура воздуха составит +10-12 градусов.

Первых заморозков жителям Киева и Киевской области стоит ждать в ночь на среду, 26 сентября.

Зато, начиная со среды, дожди прекратятся и ожидается потепление.

Самым привлекательным синоптическим днем ожидается пятница, 28 сентября: солнышко и +20 градусов.

"В субботу опять какая дождевая и холодная пакость. На Веры, Надежды, Любви (30 сентября – ред.) в Киеве появится солнышко, но будет холодненько, +12-14 градусов", – спрогнозировала Диденко.

25 сентября: народные приметы

По народным приметам, 25 сентября – в день памяти святого Автонома (Артамона), епископа Италийского – вступает в свои права осень. В этот день гадали на погоду по листьям березы: если те желтеют с верхушки, то весна обещала быть ранней, а вот если снизу, то – поздней.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.