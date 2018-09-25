В Украине без электричества остались сотни населенных пунктов

В Украине без электричества остались более 200 населенных пунктов / gde-fon.com

В Украине в понедельник и во вторник, 24-25 сентября, в семи областях были обесточены 205 населенных пунктов, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Люди остались без электричества вследствие непогоды (дожди, порывы ветра) и срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Житомирской области обесточен 91 населенный пункт, Киевской — 54 н.п., Волынской — 23, Одесской — 12, Сумской — два и столько же — в Кировоградской.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.